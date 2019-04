Shakespeare School din București, ”cel mai bun centru de pregătire”

149957 – 02042019 – Din cele 73 de scoli din cursa pentru aceasta a doua editie a Preparation Centre Awards din Romania, Centrul Cultural de Limba Engleza Shakespeare din Bucuresti a fost desemnat ”cel mai bun centru de pregatire” la categoria ‘abordare pas-cu-pas’. Acest premiu certifica faptul ca centrul de pregatire castigator a oferit cursuri pentru toate calificarile Cambridge English si a obtinut cel mai mare numar de certificate.

In 2018 Cambridge Assessment English a lansat in premiera in Romania Preparation Centre Awards pentru a recompensa cele mai bune centre de pregatire pentru examene. S-au acordat trei premii pentru trei categorii: Abordare pas-cu-pas, Metoda de pregatire si Centru nou.

Centrul Cultural de limba engleza Shakespeare a fost infiintat in 2002 cu scopul de a promova si raspandi limba engleza si cultura britanica, precum si schimburile culturale între Romania si Marea Britanie. In acest sens, Centrul Cultural Shakespeare desfasoara o serie de activitati dedicate atat copiilor cat si adultilor (parintilor si profesorilor) interesati de limba engleza si cultura britanica prin: organizarea si sustinearea cursurilor de pregatire pentru obtinerea tuturor calificarilor Cambridge English, organizarea de conferinte si prezentari pe teme culturale, seminarii, spectacole, sesiuni de lecturi literare in limba engleza, ateliere de studiu, organizarea de competitii culturale accesibile tuturor copiilor si tinerilor – Essay Competition, Spelling Championship.

In prezent, Shakespeare School ofera cursuri de limba engleza pentru copii și tineri (4-19 ani) fiind totodată primul și singurul centru din România acreditat pentru organizarea cursurilor Cambridge CELTA pentru profesori.