Timmermans: Nu putem sa luam măsuri împotriva unor OUG-uri care nu au fost adoptate. Dar… 

149987 – 03042019 – Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a adresat miercuri, 3 aprilie, un avertisment extrem de dur la adresa Guvernului de la București. Într-o conferință de presă la sediul Comisiei, Timmermans a spus că dacă guvernul va adopta OUG care să garanteze impunitatea demnitarilor de rang înalt, Comisia Europeană va reacționa rapid, ”în termeni de zile”.

El a vorbit despre proiectul de OUG pentru modificarea Codului Penal și a spus că în ultimele 10 zile Comisia Europeană ”a facut tot ce a putut pentru a convinge guvernul României sa nu mearga in aceasta directie”, confirmând informațiile din ultimele două săptămâni potrivit cărora PSD și Liviu Dragnea fac presiuni majore asupra guvernului.

”România trebuie să pună din nou procesul de reformă în mișcare. Am avertizat împotriva oricărei acțiuni a guvernului care ar garanta impunitate demnitarilor de rang înalt. Am avut mai multe dicuții cu premierul, avem discuții la nivel de experți. Avem nevoie de rezultate imediate. Am fost clar: discuțiile de dragul discuțiilor nu sunt suficiente. Am discutat despre proiectele de OUG și secția specială pentru magistrați”, a mai spus Timmermans.

”Din păcate, nu am putut constata că România e back on track. Comisia Europeană va trebui să acționeze cu mijloacele pe care le are la îndemână”, a adăugat prim-vicepreședinte Comisiei Europene.

Declarații Timmermans:

Capacitatea UE de a proteja statul de drept e fundamentală, pentru că statul de drept e o valoare fundamentală a Europei.

O problemă într-un stat membru e o problemă pentru toată UE. Din nefericire, problemele au început să se înmulțească.

Documentul prezentat azi în UE începe dialogul privind statul de drept. În iunie, Comisia va prezenta propria propunere privind protejarea statului de drept. Una dintre propuneri va fi existența unui răspuns pe măsură al UE la derapajele din statele membre.

Colegiul a agreat o nouă procedură de infringement împotriva guvernului polonez din cauza reglementărilor legate de magistrați.

Independența justiției este fundamentală pentru Uniunea Europeană.

În ce privește statul de drept din România, am updatat Colegiul. România trebuie să pună din nou procesul de reformă în mișcare.

Am avertizat împotriva oricărei acțiuni a guvernului care ar garanta impunitate demnitarilor de rang înalt

Am avut mai multe dicuții cu premierul, avem discuții la nivel de experți. Avem nevoie de rezultate imediate. Am fost clar: discuțiile de dragul discuțiilor nu sunt suficiente. Am discutat despre proiectele de OUG și secția specială pentru magistrați.

Din păcate, nu am putut constata că România e back on track. Comisia Europeană va trebui să acționeze cu mijloacele pe care le are la îndemână.

Întrebare: Comisia e pregătită să facă ceva concret în cazul României. Cand, inainte de alegeri?

Timmermans: Nu am spus din intamplare. E vorba aici de o chestiune de mare urgenta. S-ar putea ca foarte curand sa se ia decizii (în România – n.red.) care ar schimba sistemul judiciar, cu risc de impunitate al demnitarilor de rang înalt. Atunci Comisia Europeană ar urma sa reactioneze imediat, in termeni de zile,ca sa se inteleaga foarte clar care este pozitia noastra. Nu este timp de pierdut.

Întrebare: Ce se întampla cu candidatul la funcția de procuror european care si-a atras neplaceri din partea Guvernului României?

Timmermans: Comisia a fost cat se poate de clara: dna Kovesi este candidat preferat de Parlamentul European. Am avut ocazia sa lucrez cu dna Kovesi mai multi ani. E o jurista de mare calitate pe care o admir pentru curajul sau. Este important ca ea sa poata fi candidata, astfel incat institutiile europene sa poata lua o decizie. Ne-am exprimat foarte clar aceasta pozitie si in discutiile cu autoritățile romane.

Întrebare: Ati transmis un mesaj foarte ferm catre Bucuresti, am putea traduce asta ca de fapt se inregistreaza un esec la Bucuresti.

Timmermans: Nu putem sa luam masuri impotriva unor OUG-uri care nu au fost adoptate. In ultimele 10 zile, Comisia Europeană a facut tot ce a putut pentru a convinge Guvernul României sa nu mearga in aceasta directie. Am avut numeroase discutii cu autoritatile romane, daca vor insista, Comisia Europeana va reactiona imediat.