150321 – 08052019 – În perioada 10 mai – 6 iunie 2019, Institutul Cultural Român ”Titu Maiorescu” din Berlin va găzdui în spaţiile sale expoziţia „The Future Last Supper“ a artistului Doru Nuţă. Expoziţia va fi vernisată în data de 9 mai la orele 19.00 în prezența artistului şi a curatoarei Cristina Simion, fundalul sonor al evenimentului fiind asigurat de pianista Beatrice Wehner.

Îmbinând arta portretului (genul său preferat din pictură) cu sculptura (forma de expresie pe care o folosește cu predilecție) şi adăugând elemente de muzică și lumină, Doru Nuţă prezintă personajele folosind uneltele coregrafiei și pe cele ale arhitecturii monumentale. Se creează astfel atmosfera unui templu modern, un spațiu în care diferitele tipologii umane discută în jurul unei mese-altar, părând a împărtăși, fiecare, decorul acesteia cu un aer exprimând solitudine și un posibil disconfort. Mesajul astfel transmis transcende activismul superficial omniprezent, sugerând atât forţă, cât şi îngrijorare. Prin intermediul instalaţiei sale, Doru Nuță creează o metaforă deopotrivă artistică, socială şi istorică, o reacţie contra artificialităţii, superficialităţii şi ipocriziei, într-o manieră alegorică, puternică și sub aspect vizual.

Doru Nuţă (n. 1971 în Bucureşti, România) trăieşte şi lucrează la Nürnberg. După ce a urmat studiile Facultăţii de Arte Plastice din cadrul Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti între 1991 şi 1997 şi a obţinut diploma de masterat în sculptură, a păşit în lumea artiştilor independenţi, începând să lucreze în domeniul picturii, al sculpturii şi al instalaţiilor. O selecţie a expoziţiilor sale solo din ultimii ani: Doppelte Leidenschaft, paintings and sculpture, Spitzweed Kulturscheune Roßtal (2018); Inside-Out, paintings and sculpture, Tiny Griffon Gallery Nürnberg (2017); The H’art of Doru Nuta, paintings and sculptures, Glade Gallery, The Woodlands, Texas, USA (2015); Paintings and Sculptures, National Library, Belgrad, Serbia (2014); Adam and Eve, paintings and sculptures, ArtMonaco 13, Monte Carlo, Monaco (2013); Harmony, paintings, Palilula Cultural Center, Belgrad, Serbia (2012); Artpuntamento, paintings, Kaufleuten Hof, Zürich, Elveţia.