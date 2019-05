17 mai, Ziua Comunicațiilor

150422 – 16052019 – „Valoarea sectorului telecom din Romania a crescut usor in 2018, cu 1%, ajungand la 16 miliarde de lei din punctul de vedere al veniturilor obtinute de furnizori, avand o pondere de 1,7% din PIB-ul Romaniei. Pe parcursul anului 2018, potrivit datelor statistice prelucrate de ANCOM, in medie, fiecare roman a generat un venit lunar de aproape 70 de lei pentru companiile care furnizeaza servicii de comunicatii electronice, mai mare cu aproape 2% fata de media din 2017. Tragand linie de Ziua Comunicatiilor, putem spune ca in Romania avem o piata de telecomunicatii concurentiala si sanatoasa, cu venituri in crestere de la un an la altul, care absoarbe tendintele mondiale in ce priveste implementarea celor mai noi tehnologii”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.

Venituri din retele si servicii de comunicatii electronice

Potrivit datelor raportate catre ANCOM de furnizorii activi pe piata comunicatiilor electronice din Romania, veniturile totale obtinute din furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice au ajuns la 16,1 miliarde de lei, in crestere cu 1,3%. Exprimata in euro, valoarea pietei de comunicatii electronice a fost de 3,5 miliarde de euro in 2018.

Calculat per locuitor, venitul mediu lunar generat in sectorul telecom a fost de 69 lei in 2018, cu 2% mai mare fata de media din 2017, in timp ce venitul mediu lunar per gospodarie a fost de 179 de lei, in crestere anuala cu 1,3%.

Evolutia diferitelor categorii de venituri reflecta preferintele utilizatorilor finali, astfel ca veniturile din piata de internet, fix si mobil, au avut cea mai buna evolutie, crescand anual cu 12% (pana la 4,8 miliarde de lei), in timp ce veniturile din telefonie fixa au ajuns la numai 1,5 miliarde lei, in scadere cu 10% fata de 2017. Veniturile din servicii de retransmisie TV au crescut cu 0,4%, pana la 2,1 miliarde de lei, iar cele din telefonie mobila au scazut cu 3,4%, fiind in valoare de 6,5 miliarde lei.

Chiar daca cele mai insemnate venituri sunt generate, in continuare, de telefonia mobila, ponderea acestora in totalul veniturilor din retele si servicii de comunicatii electronice scade cu 2 p.p, ajungand la 40%, in timp ce internetul mobil si fix castiga tot mai mult teren de la un an la altul, ajungand sa detina o pondere de 30%, valoare in crestere cu 3 p.p fata de anul 2017.

In functie de veniturile obtinute in 2018, liderul pietei avea o cota de piata de 27%, principalul competitor 24%, urmatorul competitor 21%, ceilalti furnizori insumand 28%.

Raportul de date statistice

Raportul de date statistice privind piata de comunicatii electronice din Romania pentru anul 2018 este realizat de ANCOM pe baza datelor statistice raportate semestrial de furnizorii care au obligatia de a transmite catre ANCOM valorile indicatorilor corespunzatori categoriilor de servicii conform Deciziei nr. 333/2013 si este disponibil aici.