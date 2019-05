Alegerile europene 2019, un important semnal proeuropean dat de români

150530 – 27052019 – Asociația Pro Democrația (APD) s-a implicat în observarea si studierea alegerilor pentru Parlamentul European si a Referendumului national din 26 mai 2019, mobilizând observatori in echipe fixe si mobile in 10 judete.

”În primul rand, constatam cu bucurie interesul crescut al cetatenilor romani pentru alegerile pentru Parlamentul European, avand in vedere faptul ca prezenta la vot la acest scrutin a depasit inca dinainte de orele 17.00 valoarea inregistrata la scrutinul pentru Parlamentul European anterior din 2014 (32.44%). De altfel, o prezenta la vot apropiata de 50% din alegatori atinsa pana la finalul scrutinului pozitioneaza Romania la acelasi nivel cu alte state membre cu pozitii puternic pro europene, si cu o prezenta istorica in jurul acestei valori, precum Austria, Suedia, Irlanda, Germania. Consideram ca un astfel de interes crescut pentru tematicile si institutiile europene reprezinta un important semnal pro european dat de cetatenii Romaniei, pe care actuala clasa politica nu il poate ignora.

Din punct de vedere al organizarii scrutinului, consideram ca lucrurile s-au desfasurat intr-un mod superior referendumului pentru familie din 2018, dar inferior alegerilor generale din 2016. Utilizarea SIMPV a reprezentat o imbunatatire fata de cel mai recent referendum, dar observatorii nostri au constatat numeroase defectiuni in functionarea acestui sistem, fiind necesara inregistrarea manuala a unui numar foarte ridicat de alegatori. Pe langa acest deficient, procesul de inregistrare a alegatorilor pe liste suplimentare si in diaspora s-a desfasurat intr-un ritm foarte lent, cetatenii fiind nevoiti sa astepte o perioada indelungata la coada pentru a-si exercita dreptul de vot. Avand in vedere ca nu este primul scrutin la care un numar ridicat de sectii de vot sunt subdimensionate din punct de vedere al numarului de cabine, stampile si chiar buletine de vot, consideram ca este cazul ca efortul alocat de autoritati pentru organizarea procesului de vot sa fie redimensionat pentru a permite tuturor cetatenilor sa isi exercite dreptul de vot in conditii normale.

Pe langa aceste deficiente administrative, am mai inregistrat o serie de nereguli izolate la nivelul sectiilor de vot din judetele observate xazuri de mobilizare a votantilor la vot cu autocare, mai ales dinspre rural spre urban, tergiversarea dreptului de a observa, solicitari din parte presedintilor de sectie catre membrii BESV pentru semnarea in alb a proceselor verbale de numarare a voturilor, numar insuficient de buletine de vot pentru votantii pe listele suplimentare in mai multe sectii.

De asemenea, am constatat numeroase diferente in modul de interpretare a procesului de organizare a votului la nivelul sectiilor de vot de catre presedintii si comisiile din sectii, in ciuda faptului ca aceste persoane au beneficiat de instructaj. Consideram ca pentru imbunatatirea si standardizarea procesului de vot pentru urmatoarele scrutine este necesara reluarea dezbaterii cu privire la adoptarea unui Cod Electoral care sa reglementeze intr-un mod detaliat toate aspectele ce tin de procesul electoral.

De asemenea, Asociația Pro Democrația a realizat sondaje de opinie tip exit poll pe raza sectiilor de votare din judetele Cluj, Calarasi, Giurgiu, Mehedinti si Valcea, cu sprijinul profesorilor si studentilor Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative si ai Facultatii de Studii Europene din cadrul Universitatii Babes-Bolyai, pentru a cerceta aspecte ce tin de participarea la vot (compartement electoral) in randul tinerilor si a comunitatilor marginalizate din Romania, dar si pentru a monitoriza modul de organizare a alegerilor in aceste comunitati.

Analizand maniera de organizare a scrutinului de astazi și avand in vedere istoricul proceselor electorale din ultimii ani, consideram ca singura solutie reala pentru a asigura tuturor cetatenilor romani dreptul la vot si sanse corecte de exercitare a lui este introducerea votului electronic. Mesajul pro european transmis azi de romani printr-o prezenta masiva la vot trebuie transpus de decidentii politici inclusiv in modernizarea mecanismului electoral. Consideram ca partidele politice trebuie sa isi asume, ca obiectiv comun, introducerea votului electronic si sa colaboreze pentru realizarea acestui lucru”, se arată într-un comunicat remis PROMPT MEDIA.