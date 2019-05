Oamenii lui Dragnea, îndepărtați definitiv de noua conducere a PSD

150564 – 29052019 – După şedinţa Comitetului Executiv Național, cu toți liderii de organizații din țară, președintele executiv al PSD a anunțat, marți noaptea, că va conduce formațiunea cel puțin până în august, când va avea loc următorul congres.

A fost formată o nouă conducere, fiind îndepărtați toți oamenii lui Liviu Dragnea. Gabriela Firea a revenit în forță, preluând funcția de vicepreședinte al partidului și pe cea de președinte interimar al PSD București.

Au fost făcute propunerile pentru fotoliile din guvern fără titular, lista urmând să fie trimisă președintelui Klaus Iohannis pentru aprobare.

Președintele executiv al partidului, Viorica Dăncilă, a declarat, după ședința Comitetului Executiv, că s-au luat decizii importante și a făcut apel din nou la unitate, a anunțat numirile pe funcții decise de CEx și că azi o eliberează din funcțiile de la guvern și de la partid pe Anca Alexandrescu, iar în curând va lua o decizie și în privința lui Darius Vâlcov.

De asemenea, s-a renunțat la nominalizarea lui Eugen Nicolicea pentru Ministerul Justiției și a propus-o pe Ana Birchall, actualul interimar. În plus, Codrin Ștefănescu, un alt aliat de nădejde al lui Liviu Dragnea, a fost înlocuit de Rodica Nassar, apropiată a Gabrielei Firea.

Viorica Dăncilă a ieșit la declarații împreună cu Paul Stănescu și Mihai Fifor.

Declarații ale Vioricăi Dăncilă (sursa: G4Media.ro)

În CEx am ascultat opinia colegilor din teritoriu, am discutat despre alegerile europarlamentare și am luat decizii importante pentru partid.

E importantă pentru noi unitatea, să înțelegem unde am greșit, să ne unim forțele. Gabriela Firea a fost votată ca președinte interimar al PSD București și pentru vicepreședinte al PSD.

Lider al delegației europarlamentarilor PSD în PE va fi Dan Nica.

În unanimitate a fost votat Paul Stănescu președinte executiv și tot în unimitate Rodica Nassar pentru secretar general.

Cu o singură execepție, toți colegii au considerat că trebuie să menținem guvernarea pentru că am dezamăgi pe cei care cred în noi.

Propuși miniștri: Ana Birchall – Justiție, Roxana Mânzatu – Fonduri Europene, Natalia Intotero – Românii de Pretutindeni, iar Titus Corlățean – vicepremier pentru parteneriate strategice.

M-am opus atunci când s-a propus schimbarea lui Paul Stănescu din Guvern și consider că am procedat corect.

Trebuie să ascultăm părerea fiecăruia fără a-i sancționa atunci când sunt sau nu de acord cu noi.

Trebuie să ne unim forțele, să înțelegem unde am greșit și să luăm măsurile care se impun.

Poate că semnalul de alarmă trebuia luat în seamă.

Important nu este ce am făcut, ci să învățăm din greșeli și să mergem mai departe.

Timpul nu ne-a mai permis să vorbim despre congres.

Luni avem ședință de coaliție și BPN și vom stabili în BPN când facem congresul. Trebuie să avem o etapă privind statutul și pe urmă vom avea un congres pentru alegerea conducerii partidului și candidatul la alegerile prezidențiale. Probabil la finalul lunii iunie.

Nu am discutat acum despre remaniere. Obiectivul a fost să îi avem pe cei care să ocupe portofoliile unde sunt interimari.

O să sun la dl președinte, o să-i spun că trimitem noile propuneri și sper ca dl președinte să lase campania electorală și să dea un răspuns care ține de legalitate, nu de oportunitate.

Vom face o analiză pe toate ministerele, inclusiv MAI și MAE. Legat de MAE, ministerul a cerut fiecărui ambasador sau consul numărul secțiilor de votare de care e nevoie și numărul buletinelor de vot. Aici trebuie să vedem cine a greșit și acela trebuie să plătească. Am cerut o analiză, Ministerul Afacerilor Externe a început această analiză și vom lua măsuri radicale.

Unde se duce Titus Corlățean e un portofoliu pe parteneriat strategic. Nu putem să spunem că Corlățean nu are experiență pe externe. Portofoliul nu are legătură cu Diaspora.

Cei care au greșit și au creat aceste probleme trebuie să plece acasă.

Votul electronic, votul prin corespondență, vom analiza.

Cu Anca Alexandrescu exclus să mai colaborez, o eliberez din funcție și de la Guvern, și de la partid.

Voi lua o decizie și în legătură cu Darius Vâlcov în curând.

Avem o colaborare foarte bună cu Olguța Vasilescu. Rămâne în conducerea partidului, e vicepreședinte. Nu știu de unde a ieșit știrea că ar fi o divergență cu Olguța Vasilescu.

Pe noii europarlamentari partidul i-a votat pe lista respectivă. Nu ar fi corect după ce s-au terminat alegerile să îi retragem de pe listă.

Propunerea de comisar european o vom face tot în Comitetul Executiv Național.

Vreau să reamintesc tuturor: acest Guvern nu a dat legi care să afecteze justiția.

Am simțit că ar fi o vulnerabilitate pentru noi, o vulnerabilitate pentru țară dacă dăm OUG pe justiție. Poate unele articole erau necesare. Am văzut că au fost abuzuri, că au fost încălcate drepturi. Nu am zis că aceste OUG erau bune sau nu. Poate aceste măsuri trebuie luate în Parlament.

Eu ca premier m-am gândit că pentru mine e importantă țara, că nu pot să pun în pericol activarea articolului 7 și am lucrat foarte mult pentru imaginea țării.

Nu au fost doar insistențele lui Liviu Dragnea pentru aceste OUG, pentru că la un moment dat a fost o opinie de partid. Nu pot să spun că doar Liviu Dragnea e responsabil pentru tot.

Legat de amnistie și grațiere, a fost un val de cereri atunci când au apărut nenorocirile de la DNA Ploiești, de la DNA Oradea.

Eu nu am avut niciodată pe masa Guvernului un document referitor la amnistie sau grațiere.

Mutarea unei ambasade e decisă de președintele României. Părerea mea este că trebuie să existe o decizie politică (în legătură cu Ambasada din Israel – n.r.). Eu mi-am spus punctul de vedere.

Din martie 2018 am trimis la dl Iohannis propunere de ambasador în Israel. Nu am primit răspuns, am trimis și a doua propunere, nu am primit răspuns.

Eu nu știu despre statul paralel.