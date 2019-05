Pandele nu mai vrea primar. Vrea președinte. De stat 150607 – 31052019 – După aproape două decenii în fruntea Primăriei orașului Voluntari, Costel Florentin Pandele a anunțat joi seara, la RTV, că va candida la alegerile prezidențiale din acest an din postura de independent. El își motivează gestul prin faptul că vrea să trăiască într-o țară liberă și fără teroare, considerându-se ”pro-european și pro-NATO”. Cariera politică a lui Pandele a început în 1990, când s-a înscris în PNL, între 1997 și 2004 fiind vicepreședinte al PNL Ilfov. În același an a trecut la PSD, fiind ales tot vicepreședinte, iar în 2010 a făcut pasul către UNPR, ocupând aceeași funcție. După o plecare ”cu cântec” din PSD în UNPR, în urma căreia era să își piardă mandatul, Pandele revine și candidează pe listele USL, din partea PSD, în 2012, iar în 2016 ca independent. La ora actuală nu are rival pentru postul pe care îl ocupă. Pandele este absolvent Institutului de Marină ”Mircea cel Bătrân” Constanța, Facultatea de Navigație, promoția 1984 și al Facultății de Drept din cadrul Universității ”Bioterra”, promoția 2004. Are un master la Universitatea ”Bioterra” în Controlul, expertiza și securitatea alimentară în agroturismul ecologic. De asemenea, a absolvit Colegiului Național de Apărare în anul 2005. A urmat apoi cursurile de Masterat – ”Securitate și Apărare Națională” din cadrul Universității Naționale de Apărare ”Carol I”, Facultatea de Comandă și Stat Major. În anul 2007 a obținut titlul de Doctor în Ordine Publică și Siguranță Națională – cu tema ”Coordonate juridice și strategii privind navigația maritimă”, la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, iar în iunie 2008 a obținut titlul de Doctor în științe Militare la ”Universitatea Națională de Apărare” având ca temă ”românia și noile provocări generate de integrarea europeană”. Titlul de Doctor în Științe Militare i-a fost retras pe 21 decembrie 2016 pentru că s-a dovedit că teza a fost plagiată. Potrivit Wikipedia, având brevet de comandant de cursă lungă a navigat timp de 13 ani. A fost în perioada 1984-1990 ofițer de marină comercială IEFM Navrom, Constanța, iar în perioada 1991-1997 ofițer cu navigația la Compania engleză de ferryboat ”Sally Line” și ofițer cu navigația cu brevet de căpitan pe ”Dart Line”. Următoarea funcție, între anii 1997-1998, a fost cea de director adjunct al Oficiului pentru Protecția consumatorului București iar anul 1998-2000 a ocupat funcția de director al Oficiului pentru Protecția Consumatorului Ilfov.

