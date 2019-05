Primăria Capitalei: Bucharest Start-up City, amânat din cauza lipsei banilor

150413 – 16052019 – Regulamentul Programului „Bucharest Start-up City”, initiat de Primaria Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, a iesit, luna aceasta, din dezbatere publica. In perioada urmatoare vor fi analizate propunerile primite, iar începerea efectiva a Programului va avea loc dupa asigurarea resurselor financiare necesare, in conditiile in care in Bugetul pe 2019 al Municipiului Bucuresti nu au putut fi prinse alocarile necesare.

Gabriela Firea: ”Primaria Capitalei a fost nevoita sa limiteze alocarile financiare pentru anumite proiecte dat fiind faptul ca incasarile de la bugetul de stat pe primele 4 luni ale anului, atat cele previzionate cat si cele efective, sunt semnficiativ mai mici decat cele din aceeasi perioada a anului trecut. In aceste conditii a trebuit sa asiguram cu prioritate sumele necesare serviciilor publice vitale pentru cetateni: transport public, apa calda si caldura, sanatate, platite in integralitate de Primaria Capitalei”.

Primaria Capitalei depinde in proportie de peste 90% de fondurile de la bugetul de stat, fiind singura unitate administrativ-teritoriala care nu incaseaza taxe si impozite. In acest context, au fost inaintate Guvernului solicitari privind remedierea acestei situatii financiare, astfel incat sa poata fi acoperite diferentele in domeniile deficitare.

In ceea ce priveste eventualele suplimentari de buget, inclusiv cele dedicate Programului „Start-up City”, acestea vor putea fi facute la urmatoarele rectificari bugetare. Principalele domenii care au nevoie de dezvoltare si, implicit, de suplimentarea fondurilor sunt sanatatea, infrastructura, domeniul social si cultura.

Programul Bucharest Start-up City are ca principale obiective finantarea de start-up-uri in acord cu dezvoltarea inteligenta a Municipiului Bucuresti, precum si atragerea tinerelor talente antreprenoriale. Proiectul vizeaza sustinerea a minimum 200 de beneficiari, cu o suma maxima de 50.000 euro/ beneficiar.