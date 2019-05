Scrisoarea lui Frans Timmerman liderilor de la Bucureşti

150371 – 13052019 – Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis o scrisoare in care avertizeaza ca Articolul 7 din Tratatul UE va fi declansat in cazul Romaniei daca modificarile aduse Codurilor Penale vor intra in vigoare.

Scrisoarea este datata 10 mai, fiind adresata presedintelui Klaus Iohannis, premierului Viorica Dancila, presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dar si presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.

“In ultimele luni, Comisia Europeana a fost nevoita sa tot revina asupra evolutiei statului de drept in Romania. Comisia a subliniat de fiecare data ca se fac pasi inapoi in progresele inregistrate in ultimii ani. Problemele pe care le-am identificat, dar si recomandarile date pentru a le rezolva nu au fost luate in considerare.

De asemenea, nici recomandarile facute de Comisia de la Venetia sau GRECO nu au fost abordate. Din pacate, ultimele evolutii din Romania depasesc problemele existente privind statul de drept. In raportul MCV din noiembrie 2018, Comisia a stabilit o cale clara de urmat – oprirea acestui trend si revenirea Romaniei pe calea cea buna (…) insa aceasta a fost ignorata”, se arata in scrisoarea semnata de Timmermans, potrivit ziare.com.