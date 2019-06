A treia republică

150812 – 20062019 – Vointa cetatenilor exprimata in scrutinul din 26 mai a.c. a depasit nivelul unei simple reactii emotionale impotriva unui personaj politic ce a ajuns, prin propriile actiuni, sa personifice raul absolut, ci poarta in sine codul unei revolutii politice. PNL si Alianta 2020 au primit 4,5 milioane de voturi nu pentru merite politice remarcabile, ci pentru ca ura generata de social-democrati trebuie captata de alti actori politici, scrie profesorul Florin Abraham pe Ziare.com.

In cele trei decenii de la caderea regimului comunist au fost doar doua situatii in care dorinta de schimbare radicala, de a distruge establishment-ul, a avut forta a mai mult de doua milioane de electori. In alegerile parlamentare din anul 2000, pe fundalul unei crize profunde, in care licarea doar speranta aderarii la Uniunea Europeana, o buna parte din cei care l-au votat pe Emil Constantinescu si Conventia Democratica in 1996 au decis sa mizeze, autodistructiv, pe Corneliu Vadim Tudor. Acum, o parte din cei care au ales calea bejaniei in Uniune dupa 2001, familiile lor, impreuna cu fosta ”generatie Pro” maturizata, constituie cohorta principala a votantilor Aliantei 2020.

Momentul 26 mai 2019 marcheaza finalul simbolic al celei de-a Doua Republici. Prima Republica, cea totalitara, a fost inlocuita acum trei decenii cu Republica Tranzitiei. Pas cu pas, aceasta a devenit o republica a blocajelor politice, a inegalitatii si privilegiilor. – continuare pe Ziare.com

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email