Judecătorul Iulian Dragomir: ”A devenit Romania stat federativ si Prahova nu pune in executare mandatele?”

150619 – 03062019 – Completul de cinci judecatori de la Înalta Curte de Casație și Justițoe a trimis luni o adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, si sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, pentru a face un control la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, in cazul unui martor care a fost citat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat ca i-ar fi dat mita fostului primar al orasului Ploiesti, Iulian Badescu, relatează Ziare.com.

”A devenit Romania stat federativ si Prahova nu pune in executare mandatele?”, a spus nervos presedintele completului, judecatorul Iulian Dragomir. El s-a aratat suparat de faptul ca la ultimele patru termene Politia din Prahova nu l-a putut aduce la audieri pe unul dintre martorii cheie din dosar, Iulian Tanase. Este vorba despre o persoana apropiata lui Iulian Badescu si unul dintre denuntatorii din acest dosar. ”La cinci zile dupa ce semneaza citatia, isi ia bilet de avion si pleaca in concediu!”, explica situatia magistratul.

Procurorul DNA, Marius Vartic, i-a tinut isonul: ”Aducere inseamna adus! Trebuie amendate si martorul si organele de aducere”.

Iulian Dragomir arata ca martorul a plecat din tara la cinci zile dupa ce a semnat citatia adusa de politisti: sa fie amendat cu 3.000 de lei, sanctiunea va fi data in debit astazi la administratia financiara locala. Judecatorul a fost ferm. ”La termenul din 9 septembrie sa fie adus cu insotitor. De data asta, mandatul va fi executat de jandarmi, prin Brigada Speciala a Jandarmeriei Bucuresti. Facem adresa in atentia inspectorului general, Catalin Sindile. Facem adrese si la ministrul de Interne, Carmen Dan, si in atentia inspectorului general al Politiei Romane, chestiorul Ioan Buda. Pentru demararea unei cercetari administative la Politia Prahova pentru neindeplinirea mandatului, din februarie si pana in mai. Cercetarea va fi facuta dupa caz de corpul de control al MAI sau al IGPR. In adresa vom indica faptul ca politia nu a adus martorul”, a explicat Dragomir.

Magistratul a aratat ca acest control trebuie sa evalueze cauzele pentru care nu s-au adus la indeplinire mandatele de aducere la ultimile patru termene: 4 februarie, 4 martie, 1 aprilie si 11 mai si rezultatele acestui control.

Acuzatiile DNA din acest dosar

În iulie 2015, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Sebastian Ghita si Iulian Badescu sub acuzatiile de dare, respectiv luare de mita, abuz in serviciu si spalare de bani.

Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Iulian Badescu, in calitate de primar la Ploiesti si ordonator principal de credite, cu incalcarea prevederilor legale, la instigarea lui Sebastian Ghita, a acordat clubului sportiv Asesoft Ploiesti, sustinut de acesta din urma, o finantare nerambursabila suplimentara de la bugetul local, in suma de 1.500.000 de lei.

Pentru alocarea acelei finantari, Iulian Badescu ar fi pretins si primit de la Sebastian Ghita, prin intermediul unei societati comerciale controlate de omul de afaceri, o casa de locuit situata in Ploiesti, in valoare de 1.041.600 de lei, suma din care Badescu a suportat personal doar 124.000 de lei.