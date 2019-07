ANCOM valideaza licentele pentru retele in tehnologie DECT in 28 de localitati

150928 – 01072019 – În urma anuntului ANCOM de demarare a procesului de acordare a licentelor pentru instalarea si exploatarea unor retele publice de comunicatii electronice cu acces pe suport radio, cu statii de baza functionand in tehnologie DECT in banda 1880-1900 MHz, operatorul Telekom Romania Communications a transmis ANCOM o cerere privind continuarea furnizarii de servicii de comunicatii electronice, prin intermediul tehnologiei DECT, pentru 28 de localitati in judetele Galati si Tulcea. Autoritatea a validat optiunile Telekom Romania Communications si a publicat lista finala a localitatilor pe pagina sa de internet,aici. Operatorul obtine astfel extinderea valabilitatii licentelor sale existente in aceste judete.

Avand in vedere ca Telekom Romania Communications SA este singurul operator care si-a exprimat interesul pentru aceasta banda, nu mai este necesara organizarea celei de a doua etape a mecanismului de validare a optiunilor operatorilor, neexistand mai multe cereri pentru aceeasi localitate.

Daca Autoritatea va primi si alte cereri de obtinere a unor drepturi de utilizare in vederea furnizarii de retele publice de comunicatii electronice cu acces pe suport radio in banda DECT, se va relua periodic, in lunile iunie si noiembrie ale fiecarui an, procesul de acordare a drepturilor de utilizare in aceasta banda. ANCOM va anunta, de fiecare data, printr-un comunicat de presa momentul de demarare a procesului amintit mai sus.

Procedura de obtinere a licentelor in banda DECT (digital enhanced cordless telecommunications – telecomunicatii digitale avansate pe suport radio)

Orice furnizor, care doreste sa obtina licenta in banda mentionata, are la dispozitie 10 zile pentru a depune o solicitare ferma in acest sens, in care trebuie sa-si prezinte optiunile pentru zonele geografice (localitati si judete) in care acesta doreste sa obtina drepturi de utilizare in banda DECT. Alocarile de spectru radio pentru intreaga banda DECT, acordate prin licenta, au statut neexclusiv la nivelul fiecarui judet (in cazul municipiului Bucuresti, acesta este considerat impreuna cu judetul Ilfov), dar au caracter exclusiv la nivel de localitate.

La trei zile dupa acest termen, ANCOM publica lista preliminara cu optiunile exprimate de operatori, pe judete si localitati, furnizorii avand apoi la dispozitie alte cinci zile calendaristice pentru a-si modifica optiunile initiale, daca doresc acest lucru, insa numai in cazul acelor localitati pentru care s-au manifestat doua sau mai multe optiuni.

Dupa incheierea acestei etape, Autoritatea publica tabelul centralizator final, pe judete si localitati, cu optiunile exprimate de operatori si emite licentele de utilizare a frecventelor radio pentru banda DECT.

Informatii utile despre banda DECT

Banda de frecvente 1880-1900 MHz (asa-numita „banda DECT”) asigura o acoperire buna, ANCOM propunandu-si sa incurajeze utilizarea acesteia, mai ales in zonele geografice defavorizate din punct de vedere al accesului la servicii de comunicatii electronice. Avand in vedere rezultatele procesului de acordare a drepturilor de utilizare demarat in data de 18 iunie, in banda DECT vor continua sa functioneze retele publice de acces pe suport radio pentru asigurarea buclei locale pe suport radio (WLL– wireless local loop).

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email