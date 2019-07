Berceni și Popești-Leordeni/ Ce a fost aseară?!

151226 – 26072019 – Mai mulți localnici din Popești-Leordeni și Berceni s-au plâns de stări de rău după ce joi seara s-au folosit substanțe împotriva țânțarilor.

Consiliul Județean Ilfov a anunțat că a oprit dezinsecția în tot județul. Redăm comunicatul integral:

”Am suspendat dezinsecția în județ până când vom află ce s-a întâmplat. Am făcut o comisie mixtă, împreună cu DSP și cu DSV, care și-a început imediat activitatea. Suntem la a cincea acțiune de dezinsecție terestră anul acesta și am mai folosit până acum aceeași substanță, fără să fie probleme. Înainte să acționăm, noi avertizăm cetățenii, inclusiv prin intermediul primăriilor. Solfac Trio este un insecticid toxic pentru albine și iritant pentru oameni. Oamenii trebuie să evite contactul direct cu substanța și, dacă locuiesc pe rază de acțiune a utilajelor de dezinsecție, trebui să aibă grijă să închidă geamurile. În caz de contact accidental cu substanța, prima măsură recomandată este spălarea cu apă rece”.

Primarul din Berceni zice că face verificări

Oamenii spun că nu au mai putut respira, au avut stări de vomă și au tușit.

Într-o postare pe Facebook, primarul comunei Berceni spune că a oprit dezinsecția făcută de Consiliul Județean și că va face verificări.

”Într-adevăr, în foarte multe zone din localitate aerul era irespirabil și foarte multe persoane acuzau stări de rău. Am oprit dezinsecția făcută de Consiliul Județean și urmează să verificăm documentele însoțitoare acestei acțiuni (substanța folosită și concentrația). Nu știm încă despre ce soluție este vorba, și cât de riscantă este expunerea la ea, de aceea vă recomand să vizitați un medic dacă acuzați stări de disconfort”, a anunțat primarul Gheorghe Covrigea.

Ulterior, acesta a spus că a încercat să ia o probă din substanța folosită dar nu a primit acceptul, pe motiv că nu este ”abilitat”.

”Am încercat să luăm o proba din substanță folosită însă nu am primit acceptul, motivând că trebuie să fie o persoană abilitată”. Atât persoanele de pe mașina de dezinsecție, cât și doamna Tanța Cojocaru – responsabilă de acțiune, nu au știut să îmi spună cine ar fi, de drept, abilitat să facă acest lucru. Mi-au spus că furnizorul poate lua probe (???) iar când am solicitat să aștepte până vine poliția și o persoană care poate preleva probe, mașina a plecat, în fugă, fără acceptul nostru. Sunt îngrijorat de situație și vă rog să mă anunțați privind starea voastră de sănătate. Dacă mergeți la medic și primiți informații despre substanța cu care ați fost intoxicați, vă rog să mă anunțați”, a mai scris primarul pe pagina sa de Facebook.

Există ”suspecți”, dar încă ”nu se confirmă”

Măsurătorile efectuate de autospeciala CBRN în jurul orei 24.00 nu au indicat depășiri ale valorilor normale ale gazelor din componența aerului

În legătură cu această situație, surse din cadrul Direcției de Sănătate Publică Ilfov au confirmat pentru Viitorul Ilfovean existența unor ”suspecți” care însă ”nu s-au confirmat”. La spitalele ”Victor Babeș” și ”Matei Balș” din București nu am găsit niciun reprezentant care să dea lămuriri suplimentare. Ceea ce am aflat însă este că apelurile telefonice au fost înregistrate prin numărul de urgență 112, ceea ce a determinat deplasarea la Popești-Leordeni a unei autospeciale de cercetare CBRN a pompierilor de la ISU București-Ilfov.

Persoanele care au apelat 112 au anunțat că simt un miros înțepător și, inițial, nu au știut să indice proveniența acestuia, însă nu au cerut și intervenția unor echipaje medicale. Ulterior, din discuțiile de la fața locului și-au amintit că au văzut mașinile de dezinsecție. Măsurătorile efectuate de autospeciala CBRN în jurul orei 24.00 nu au indicat depășiri ale valorilor normale ale gazelor din componența aerului. Măsurătorile au fost făcute pe mai multe străzi, din zona indicată de localnici.

Din partea primăriilor Popești-Leordeni și Berceni, ai căror reprezentanți trebuie să facă parte din echipele care realizează dezinsecția, nu am reușit să obținem niciun punct de vedere.

De precizat că în celelalte localități unde s-a făcut dezinsecție nu s-au înregistrat asemenea probleme.

Marian Petrache, președintele CJ Ilfov: Am mai folosit Solfac și anul acesta și în anii trecuți și nu am avut astfel de situații

Marian Petrache: ”Marti, 23 iulie, am reînceput în tot județul acțiunea terestră de combatere a țânțarilor. Acțiunea cu numărul cinci anul acesta. Acționăm, în medie, în 10 localități pe seară. În dimineața aceasta, în jurul orei 2.00, am primit un mesaj de la managerul public al județului, Irinel Scrioșteanu, care mă anunța că sunt probleme cu dezinsecția, în Popești-Leordeni și Berceni. Au fost oameni afectați de substanța cu care se face dezinsecția. La 112 a fost înregistrat un singur apel, iar când a ajuns ambulanța, nu a mai găsit pe nimeni. Bineînțeles că am oprit acțiunea și am format o echipă complexă, împreună cu reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare Ilfov și ai Direcției de Sănătate Publică Ilfov.

Până vom afla ce s-a întâmplat, vă mai aduc în atenție câteva precizări: Consiliul Județean Ilfov anunță acțiunile de dezinsecție, prin comunicate de presă, postări pe pagina de Facebook și înștiințări către primării. Substanța folosită nu este toxică pentru oameni, este iritantă. Am mai folosit Solfac și anul acesta și în anii trecuți și nu am avut astfel de situații. Măsurătorile pentru calitatea aerului, făcute azi noapte în județ, de reprezentantii ISU au arătat că nu au fost depășiri ale valorilor normale. Actiunea de azi noapte s-a făcut simultan în Dărăști, Vidra, Copăceni, Bragadiru, Popești-Leordeni, Glina, Berceni, Cernica, Voluntari. Dezinsecția în județ va continua, până în octombrie, după ce vom afla rezultatele anchetei”.

