Criză fără precedent: După demiterea șefului Poliției Române, a plecat și ministrul de Interne

151248 – 30072019 – Nicolae Moga a anunțat marți într-o scurtă declarație de presă că a demisionat din funcția de ministru al Afaceruilor Interne. Demisia a venit cu puțin timp înainte ca el să participe la ședința CSAT pentru a prezenta raportul oficial al ministerului privind evenimentele de la Caracal.

În acest moment, MAI și Poliția Română sunt fără conducere, pentru prima oară în istoria recentă. Șeful Poliției, Ioan Buda, a fost demis luni seară printr-o decizie a premierului Viorica Dăncilă, dar în Monitorul Oficial nu a apărut o altă decizie de numire în funcție.

”În urma unei discuţii pe care am avut-o în această dimineaţă cu primul ministru al Guvernului României, doamna Viorica Dăncilă, am decis să mă retrag din funcţia de ministru al Afacerilor Interne. Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat al acestei instituţii”, a declarat Moga. ”Am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaţilor. Toate cercetările vor continua. Am încredere în oamenii oneşti din minister şi le mulţumesc pentru colaborare. Îi mulţumesc doamnei prim-ministru pentru încredere. Trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile în viitor”, a declarat Moga.

