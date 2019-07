Transportatorii acuză consiliile județene, dar nu văd realitatea din teren

151029 – 10072019 – Federatia Operatorilor Romani de Transport – FORT – vine cu noi informații privind transportul regulat de pasageri in trafic judetean, subiect generat de publicarea in Monitorul Oficial a Ordonantei de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii serviciilor publice de transport in unitatile administrative teritoriale si a legii serviciilor de transport public.

FORT susține, prin vocea președintelui Augistin Hagiu, că in cazul neadoptarii OUG -ului in cauza, toate cursele regulate de transport judetean, incepand cu data de 1 iulie 2019 ar fi fost paralizate din cauza vidului legislativ care nu permitea nici consiliilor judetene si nici Autoritatii Rutiere Romane-A.R.R. sa elibereze/prelungeasca licentele de traseu ce isi incetau valabilitatea la data de 30 iunie a.c.. Odata cu preluarea temporara (pana la aparitia normelor) a acestei atributii de catre ARR, situatia a fost deblocata la nivelul acestei autoritati din cadrul Ministerului Transporturilor.

La cererea operatorilor de transport, absolut toate licentele de traseu, emise dupa atribuirea programelor judetene din 2013, au fost prelungite pana in iunie 2023, situatie valabila pe intreg teritoriul national, in toate judetele.

Din anul 2008, moment in care transportul rutier de pasageri prin curse regulate la nivel judetean a devenit serviciu de utilitate publica si pana in prezent, niciun consiliu judetean nu a acordat compensatii financiare operatorilor de transport, cu toate ca a aprobat, in cele mai multe cazuri, tarife care nu acopera costurile operationale si in plus o marja de profit rezonabila. Mai mult, la solicitarea expresa a unor consilii judetene sau primari ai unor localitati sarace, au existat situatii in care prestatia operatorilor de transport a fost realizata pe trasee total nerentabile, fara acoperirea investitiilor realizate.

Desi prin aparitia Legii nr. 92/2007 autoritatile locale aveau posibilitatea (legala) sa se implice in desfasurarea activitatii de transport judetean, cu mici exceptii (3-4 judete unde s-a delegat gestiunea transportului) in majoritatea judetelor el a ramas comercial, fara nicio implicare din partea autoritatilor locale competente din 2008 si pana in prezent, acuză Hagiu. ”Autoritatile locale competente, prin operatorii locali (la transportul in interiorul localitatii) si prin operatorii regionali (la ADI-uri) au grevat bugetele locale cu costuri ireale (de tarif/km) de 4-5 ori mai mari decat cele in regim comercial. Un operator propriu, al UAT-ului sau ADI-ului face transport public la tarife de 4-5 ori mai mari decat tarifele de pe piata comerciala (libera) similar cu domeniul constructiilor, unde metri patrati de montaj pavele si borduri, banci in parcuri sau asfaltari, ajung sa coste bugetul local, atunci cand lucreaza cu firmele proprii, mult mai mult decat daca contractile de lucrari s-ar atribui prin licitatie publica. Prin adoptarea OUG in disctutie, consiliile judetene primesc prerogative suplimentare raportat situatiei legislative anterioare in sensul mentinerii acestora din urma, la care se adauga, eliberarea licentelor de traseu, controlul prin imputernicitii ai conducerii consiliilor judetene, organizarea sedintelor de atribuire, realizarea studiilor de specialitate in vederea imbunatatirii, modificarii sau elaborarii programelor de transport judetean si corelarii acestora cu nevoia de mobilitate a pasagerilor. Riscul ca unele trasee judetene sa ramana, in viitorul apropiat, fara transport regulat apare numai la nivelul acelor UAT-uri care refuza sa intocmeasca studii de specialitate (de trafic si de oportunitate) care sa determine evolutia mobilitatii pasagerilor, pentru a asigura inca din Ianuarie 2020 bugetele necesare pentru acoperirea eventualelor diferente intre tarifele impuse (aprobate) si costurile operationale la care, in mod obligatoriu, se adauga marjele de profit rezonabile”, susține Hagiu.

FORT se laudă că, la nivel national, in 2019, au crescut investitiile in autocare si autobuze noi însă, pe teren, realitatea este alta. De asemenea, Hagiu nu spune ce măsuri ia FORT pentru ca transportul local de pasageri să fie sigur, nu zice nimic despre munca la negru a multor șoferi, la modul cum sunt transportați călătorii și la evaziunea fiscală colosală din domeniu.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email