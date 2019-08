Hop și Cumpănașu

151549 – 30082019 – Alexandru Cumpanasu a anuntat, joi seara ca incepe sa stranga semnaturi pentru a-si depune candidatura la Presedintie, chiar dacă a negat vehement pana acum ca ar intentiona sa faca acest pas.

Cumpănașu zice că beneficiaza si de sprijinul familiei Alexandrei, fata ucisa de Gheorghe Dinca. ”I-am intrebat pe parintii Alexandrei ce trebuie sa fac. O sa vedeti raspunsul pe care l-au dat acesti oameni. Mi-au spus cu simplitatea pe care ati vazut ca o au: ‘Sandule, noi credem in tine. Nu consideram ca are vreo legatura cu Alexandra, o tara intreaga are nevoie sa radem aceste clanuri’. Nu as fi facut pasul asta fara acordul lor, sunt oameni cu convingeri puternice, au nevoie sa isi creasca copilul care le-a ramas intr-un climat de siguranta. Am sprijinul lor”, a scris Cumpanasu pe Facebook.

