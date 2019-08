Începe “Litoralul pentru toţi”

151535 – 29082019 – Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) lansează programul “Litoralul pentru toţi” prin care turiștii beneficiaza de cazare la mare platind între 50 și 140 de lei pe zi începand cu 1 septembrie pana in 30 septembrie.

Acest program social este destinat turiștilor care își doresc o vacanță la malul mării la sfarsitul sezonului pentru care pot aloca buget foarte mic, comparativ cu bugetele pentru sejururile petrecute in lunile iulie si august. Tarifele practicate in programul special ‘’Litoralul pentru toţi” sunt mai mici cu până la 70% faţă de cele din vârf de sezon.

Aflat la a 36-a editie, programul special „Litoralul pentru Toţi” prezinta acelasi interes din partea turistilor, ca si acum 18 ani cand a fost lansat, fiind singurul program social din Romania sustinut integral de mediul de afaceri, respectiv de patronatele hoteliere autohtone.

Pentru a veni în sprijinul turiştilor, multe hoteluri intrate in program mentin acelesi tarife nemodificate de 7 ani, deși costurile utilităților au suferit în toată această perioadă majorări de peste 60%, iar în unele cazuri, chiar s-au dublat. Si in cadrul acestei editii, sejururile pot fi achitate si cu vouchere de vacanta

Pentru al treilea an consecutiv, turismul din Romania si in special hotelurile de pe litoral se confrunta cu o criza a fortei de munca fara precedent, multe unitati de cazare refuzand rezervari in luna septembrie din cauza lipsei de personal. Cu toate acestea, pana în prezent s-au inscris în program 49 hoteluri din toate statiunile de pe litoral, care pun la dispozitie un numar de 3.675 de locuri in fiecare dintre cele patru serii. Aceste locuri vor fi vandute prin agenţiile de turism partenere si revanzatorii lor, sau direct de catre hotel. Astfel, peste 14.000 de locuri sunt pregatite pentru turistii care doresc sa beneficieze de vacante cu tarife reduse, anunță FPTR printr-un comunicat de presă.

Detaliile privind hotelurile incluse in acest program se gasesc pe site-ul www.fptr.ro

