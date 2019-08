Ponta: ”Nu am luat decizii – dar am discutat si progresat”

151332 – 07082019 – ”Pe 22 Iulie am spus “daca ALDE iese de la guvernare suntem dispusi sa discutam un proiect politic comun” !

Azi am progresat foarte mult in acest sens! Nu am luat decizii – dar am discutat si progresat! Cand mai multi oameni se aseaza la masa cu intentii bune – sunt sanse mai mari de succes!

Este o nevoie uriasa de schimbare a modului de guvernare a tarii / un “RESET” total al administratiei publice si al directiei economice! Trebuie sa gasim solutii si oameni capabili sa le aplice!

Noi Suntem ProRomania- si tinem cu Romania!”, explică Victor Ponta pe Facebook.

