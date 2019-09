ANCOM: Amplificatoarele de semnal 2G/3G/4G trebuie sa aiba aplicat marcajul CE si pot fi puse in functiune doar cu acordul operatorilor de telefonie mobila si internet mobil

151649 – 10092019 – ”In ultima perioada, tot mai multi utilizatori folosesc amplificatoare de semnal 2G/3G/4G cu intentia de a beneficia de un semnal mai bun. Din pacate insa, daca astfel de echipamente sunt neconforme sau sunt puse in functiune fara acordul operatorului, acestea pot provoca interferente prejudiciabile atat celorlalti utilizatori din aria de acoperire, cat si furnizorilor. Totodata, trebuie precizat ca folosirea acestui tip de echipament presupune utilizarea spectrului de frecvente radio si nu se poate face decat de catre operatorul care detine licenta de utilizare a spectrului. Pentru ca folosirea unor astfel de echipamente, neconforme sau fara acordul operatorului, ia amploare de la un an la altul, atentionam utilizatorii ca risca sanctiuni conform legislatiei in vigoare”, a declarat Cristina Popa, director executiv monitorizare si control din cadrul ANCOM.

Utilizarea amplificatoarelor de semnal 2G/3G/4G

Serviciul de telefonie mobila functioneaza prin propagarea undelor radio, care poate fi afectata de diferite obstacole (cladiri, tuneluri, dealuri, paduri, lacuri sau conditii meteo), tipul telefoanelor folosite, numarul de apeluri initiate in acelasi timp de mai multe persoane etc.

Amplificatoarele de semnal (denumite si repetoare) sunt echipamente menite sa preia semnalul emis de furnizorii de servicii de comunicatii mobile din exteriorul cladirilor pentru a-l amplifica in interiorul acestora, oferind o putere imbunatatita a semnalului radio.

Daca un amplificator de semnal nu are aplicat pe el marcajul CE, acesta este neconform. In momentul in care un astfel de aparat este pus in functiune pe teritoriul Romaniei, el poate produce interferente care perturba buna functionare a serviciilor de telefonie mobila. Astfel, numarul utilizatorilor care pot folosi serviciul de telefonie sau internet mobil in zona respectiva scade semnificativ, apelarea devenind uneori imposibila, iar apelurile in curs se intrerup.

In cazuri extreme, interferentele cauzate de echipamentele neconforme pot afecta apelarea numarului de urgenta 112.

Daca in 2016 au fost localizate si confiscate 7 astfel de amplificatoare de semnal neconforme, in 2017 numarul acestora a ajuns la 68, in 2018 – la 132, iar in prima jumatate a acestui an au fost localizate 44 de amplificatoare fara marcaj CE aplicat, care au provocat interferente prejudiciabile.

Utilizatorii care folosesc amplificatoare de semnal 2G/3G/4G trebuie sa verifice existenta marcajului CE pe aparat, iar in cazul in care acesta lipseste, aparatul trebuie scos din functiune. In cazul in care cei care detin echipamente neconforme continua sa le foloseasca, incalca legea, riscand sanctiuni cuprinse intre 500 si 5.000 lei. In acelasi timp, pentru ca folosirea amplificatoarelor de semnal (chiar daca sunt conforme si au marcaj CE) presupune utilizarea spectrului de frecvente, acestea pot fi puse in functiune numai cu acordul operatorilor de telefonie mobila care detin licenta de utilizare a spectrului de frecvente radio.

