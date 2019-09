Banii de la UE, nerambursabili, nu sunt buni

151620 – 06092019 – Autostrada București – Brașov, construită de o asociere chinezo-turcă Taxa de autostradă va fi 6,3 euro fără TVA, indexabilă anual Pe autostradă vor fi montate bariere și cabine de taxare Guvernul ia în calcul să semneze în cele din urmă contractul de parteneriat public-privat (PPP) cu asocierea chinezo-turcă pentru construirea Autostrăzii Ploiești – Brașov, deși premierul Dăncilă anunțase în 21 iulie că renunță la soluția PPP, au declarat surse guvernamentale pentru G4Media.ro. Mai mult, deși Dăncilă a obținut declararea autostrăzii în CSAT drept obiectiv strategic naţional finanțat din fonduri naționale, negocierile cu compania chineză au mers înainte și semnarea contractului ar putea avea loc chiar de ziua Chinei, pe 1 octombrie. Este vorba despre asocierea dintre China Communications Construction Company și Makyol Insaat Sanayi Turizm, aleși de Compania Națională de Prognoză pentru negocieri. La 26 august, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, dădea în premieră semnalul că promisiunea lui Dăncilă de a scăpa de controversata asociere chinezo-turcă ar putea fi încălcată. Într-o probă a haosului din guvern, Cuc spunea că asocierea sino-turcă are termen până pe 16 septembrie să decidă dacă semnează sau nu contractul de realizare în parteneriat public-privat a șoselei de mare viteză de pe Valea Prahovei. ”Dacă chinezii nu se hotărăsc să semneze contractul și să se apuce să lucreze, atunci vom merge pe varianta spusă de doamna prim-ministru, care este mai rapidă. Săptămâna trecută am avut o discuție cu ei împreună cu domnul Ghizdeanu (Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care, cu zero experiență în lucrări de infrastructură și zero parteneriate public-privat gestionate, a fost însărcinată de Guvern să negocieze contractul cu chinezii de la CCCC și turcii de la Markyol, n.r) și cu domnul Teodorovici și le-am dat termenul de 16 septembrie să se hotărască”, a declarat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. Intervenția lui Răzvan Cuc a venit la doar o lună după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat (30 iulie) ca proiectul autostrăzii Ploieşti – Braşov să fie declarat obiectiv strategic naţional, la propunerea Vioricăi Dăncilă. Dăncilă motivase intenția guvernului de a renunța la construcția autostrăzii Comarnic-Brașov în parteneriat public-privat (PPP) din cauza obstacolelor birocratice. Ea nu a dat amănunte despre aceste obstacole, mai ales că toată administrația e controlată de PSD. Dacă autoritățile române, prin CNSP, vor ajunge la o înțelegere cu asocierea al cărei lider este CCCC, atunci acesta va fi al doilea mare contract direcționat de guvernul PSD spre o companie chineză, dupa acordul preliminar pentru constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavodă semnat între Nuclearelectrica (SNN) şi China Nuclear Corporation. Taxă de 6,3 euro/100 kilometri Autostrada a fost împărțită în trei sectoare: Sector 1 – Ploiești-Comarnic, km 0+000 – km 48+600, Sector 2 – Comarnic-Predeal, km 48+600 – km 84+800, Sector 3 – Predeal- Braşov (Cristian), km 84,4 – km 106,2 km. De reținut că tronsonul dintre Râșnov și Cristian (lungime 6,3 km-autostradă și 3,7 km – drum naţional la 4 benzi cu separator median) va fi construit de asocierea Alpenside – Specialist Consulting. Pe acest tronson lucrările au început la 20 mai și ar trebui să se finalizeze peste un an și jumătate. Deși în cadrul negocierilor se pot schimba multe, din Studiul de Fundamentare redactat de CNSP ne putem face o idee despre cum va arăta prima autostradă din România, care ar putea fi construită prin PPP și ce taxe ar urma să plătească șoferii. Potrivit acestui document, parteneriat public-privat se va întinde pe 44 de ani și va fi împărțit în două etape: • ETAPA 1 – Servicii de proiectare, lucrări de întreținere si operare în regim de parteneriat public privat – durata Contractului – 24 de ani. • ETAPA 2 – Întreținere si operare în regim de autostradă cu taxă pe durata 20 de ani. Pe autostradă va fi implementat un sistem de taxare “semi-închis”, care prevede bariere, precum și cabine de taxare acolo unde va fi cazul. Tarifele vor fi introduse pe parcursul finalizării tronsoanelor de autostradă. Taxa de utilizare a autostrăzii care va fi plătită de un autoturism la 100 km de autostradă parcurși este limitată la 6,3 euro fără TVA, şi poate fi supus indexării la data de 1 martie a fiecărui an cu rata de creştere a salariului mediu net din anul anterior. Nivelul tarifului perceput este stabilit în funcție de distanța parcursă de vehicul, se mai arată în documentul citat. – sursa:G4Media.ro

