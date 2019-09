Capitala are din nou cișmele

151669 – 11092019 – Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Energetica, a finalizat proiectul de instalare a 50 de cișmele publice, menite sa asigure confortul bucurestenilor in zonele pietonale.

Dupa o lunga perioada in care cismelele publice au disparut de pe strazile orasului, Primaria Capitalei a decis infiintarea unui sistem de instalatii racordate la apa potabila. În perioada mai – septembrie 2019, echipele companiei au realizat, in regie proprie, toate lucrarile de instalatie si montare a racordurilor la reteaua de apa potabila si au asigurat punerea in folosinta a cismelelor.

Pentru a deservi un numar cat mai mare de cetateni, locatiile pentru instalarea cismelelor publice au fost alese in functie de traficul intens din centrul oraslui si de zonele cu aglomeratie urbana ridicata. Cele mai importante locuri in care au fost instalate cismele publice sunt Teatrul National, Piata Unirii (in fata Hanului Manuc), Piata Mihail Kogalniceanu, Spitalul Universitar, Piata Victoriei, Spitalul Fundeni, Gara de Nord, Aeroportul Baneasa, Ateneul Roman sau Piata Lahovari. De asemenea, cismele publice au fost instalate si in fata majoritatii lacaselor de cult din Bucuresti.

Valoarea investitiei a fost de 570.000 de lei, iar sistemul de cismele publice va fi accesibil tuturor locuitorilor Capitalei incepand cu luna martie si pana la sfarsitul lunii noiembrie.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email