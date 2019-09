Chinezii, turcii si rusii, favorizati de masurile guvernamentale

151697 – 13092019 – Jurnalistul Radu Tudor atenționează pe blogul său că ”perspectivele Romaniei, pe termen scurt, sunt absolut ingrijoratoare”.

”Efectele catastrofalei Ordonante 114: Exportul de energie electrică a scăzut cu apoape 32% în primele şapte luni ale anului, la 2.374,1 milioane kWh, în timp ce importurile au crescut cu 45%, la 2.131,6 milioane kWh, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Sa mai adaug si eu: Italienii de la ENEL anunta ca se retrag din Romania.

Nemtii vand Telekom, nu se stie cui.

CEZ anunta si ea ca vrea sa vanda si sa plece.

Gigantul american Exxon Mobil a inghetat orice initiativa si studiaza serios rezilierea oricarui dialog cu zona guvernamentala, dupa multe promisiuni neonorate. Urmeaza renuntarea la Romania si proiectul din Marea Neagra daca neseriozitatea si lipsa deciziei la Palatul Victoria continua.

Mai multe structuri centrale fac orice pentru a sabota investitorii seriosi, occidentali si a promova tot soiul de sulfurosi orientali si estici, dispusi la compromisuri medievale.

Ministerul Energiei de anunta ca importurile de la rusi au crescut de cateva sute de ori (!) fata de inceputul anului, gratie OUG 114. Deci sporeste dependenta fata de Moscova, asa cum si-au dorit cei doi care au pus la cale ordonanta.

Chinezii, turcii si rusii sunt favorizati de masurile guvernamentale, in timp ce companiile din tarile aliate si partenere din zona euroatlantica au dificultati din ce in ce mai mari.

Premierul Viorica Dancila promite ca anuleaza OUG 114 care a nenorocit zona hard a economiei – investitiile companiilor mari din energie si telecomunicatii – si nu se tine de cuvant. Nici un dialog cu reprezentantii Consiliului Investitorilor Straini (FIC).

In tot acest timp, atingem cifra 100 (!!!) cu remanierile. Plus interimatele, schimbarile, racolarile si instabilitatea guvernamentala in zone cheie, ce ar trebui sa duca la performanta economica pentru Romania, nu la baltirea intr-o realitate trista, fara perspective, fara proiecte majore europene derulate, fara implicarea la nivel continental in decizii care ne privesc in mod direct. Nu suntem parte a niciunui proiect de anvergura la nivel UE !

Cresterea economica, bazata in mare parte pe consumul romanilor, nu genereaza nici kilometri de autostrada, nici cai ferate modernizate, nici spitale noi, nici parcuri industriale unde sa vina numele grele sa investeasca.

Perspectivele Romaniei, pe termen scurt, sunt absolut ingrijoratoare”.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email