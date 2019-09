151595 – 04092019 – Consiliul Județean Ilfov a aprobat majorarea capitalului social al SC Apă-Canal Ilfov. Prin rectificare bugetară au fost alocate 30 milioane de lei și se vor extinde rețelele de apă după cum urmează:

Extindere rețea de apă și canalizare în Cernica, pe străzile Piatra Craiului, Decebal, Intrarea Petalelor, Aurel Vlaicu, Independenței.

Extindere rețea de apă UM 0490 – Ciolpani;

Extindere retea de canalizare în Clinceni, str. Fortului;

Extindere rețea de canalizare în Dobroești, str. Magnoliei;

Extindere rețea de apă în Dobroești, str. Energiei;

Lucrări de relocare conducte și cămine rețea vacuum în Jilava – Drumul Național 5;

Lucrări de modernizare rețea de apă în Măgurele, str. Atomiștilor;

Lucrări de extindere rețea de apă și canalizare în Pantelimon, str. Tineretului și Viilor;

Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în Tunari, pe străzile Ștefan cel Mare, Amurgului, Petre Ispirescu, George Coșbuc, Primăverii, Pădurii;

Lucrări de extindere rețea apă în Ciorogârla – drumuri județene;

Lucrări de extindere rețea de apă în Mogoșoaia, străzile Muzelor, Armenească, Halaicului, Heleșteu, Motoc;

Lucrări de extindere rețea de apă în Balotești, str. Petalelor;

Lucrări de extindere rețele de apă și canalizare zona Manolache – Glina;

Demarare Etapa 1 – Proiectare și Execuție rețea de canalizare pluvială în cartierul Independenței – Bragadiru.

Lucrările vor începe în această toamnă, după ce vor fi aprobate de consiliile locale din Pantelimon, Bragadiru, Ciorogârla, Cornetu, Domnești, Dobroești, Brănești, Cernica, iar SC Apă Canal Ilfov S.A. va primi avizele din partea autorităților competente: Apele Române, Enel, Distrigaz etc.

Ca urmare a demarării proiectelor de modernizare a drumurilor județene, SC Apă Canal Ilfov S.A va porni execuția lucrărilor de branșamente și racorduri la limita de proprietate în regim de urgență, întrucât orice intervenție ulterioară asupra lucrărilor de asfaltare nu este permisă. Se estimează un număr de 1.000 de branșamente/racorduri suplimentare pentru localitățile unde drumurile județene intră în modernizare (Măgurele, Jilava, Ciorogârla, Moara Vlăsiei, etc)

În această toamnă se așteaptă și aprobarea de la Comisia Europeană pentru proiectul de peste 300 de milioane de euro care va însemna extinderea în tot județul Ilfov a rețelei de apă și canal.

Important de știut despre rețeaua de apă și canal din județul Ilfov

Pentru accesarea fondurilor europene și gestionarea rețelelor de apă și canal, Consiliul Județean Ilfov a realizat o asociere și o societate. Participarea la această asociere a fost benevolă. Fiecare primărie si consiliu local a votat dacă se alătură SC Apă Canal Ilfov SA. Au răspuns pozitiv Pantelimon, Bragadiru, Cornetu, Ciorogârla, Domneşti, Brăneşti, Cernica, Dobroeşti, Baloteşti, Ciolpani, Glina, Tunari, Mogoșoaia, Măgurele, Jilava și Clinceni. SC Apă Canal Ilfov preia și rețelele din Grădiștea, Periș, Moara Vlăsiei și Dragomirești Vale.

Localitățile ilfovene care nu fac parte din SC Apă Canal Ilfov sunt 1 Decembrie, Berceni, Nuci, Dascălu, Voluntari, Ștefănești, Snagov, Copăceni, Buftea, Corbeanca, Chitila, Otopeni, Popești-Leordeni și Chiajna.

Până în 2009 erau foarte puține localități care aveau alimentare cu apă, doar cele cu blocuri construite înainte de 1989. Dezvoltarea urbanistică s-a făcut fără să se țină cont de rețelele inexistente de apă. După aderarea la UE, când România și-a asumat să rezolve situația pentru creșterea calității vieții și mediului, a fost obligată să facă planuri pentru construcția acestor rețele.

Județul Ilfov este unul atipic pentru că nu are un municipiu reședință de județ care să fi avut infrastructură și un operator stabilit. În Ilfov am luat-o de la zero. În 2005 erau puțin peste 100.000 de case în județ. Azi sunt peste 250.000 și încă se construiește. Legislația nu interzice construcția de case dacă nu există rețea de apă și canal. Se permite cu celebra fosă septică. Consiliul Județean Ilfov, prin această societate, nu a făcut decât să vină în ajutorul primăriilor. Este clar că primăriile, prin forțe proprii, nu pot să asigure singure rețeaua. În 2010 erau doar nouă localități în asociere și s-au luat fonduri europene în valoare de 90 de milioane de euro. Azi sunt 22 de comune, iar CJ are un proiect de 311 milioane de euro depus la Comisia Europeană. Mă aștept ca în această toamnă să ne aprobe și să putem începe construcția, declară președintele CJ Ilfov, Marian Petrache.

