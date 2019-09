Securitatea cibernetica in contextul 5G, pe agenda de discutii a BEREC

151738 – 18092019 – La 16 octombrie 2019, la Bruxelles, Organismul Autoritatilor Europene de Reglementare in Domeniul Comunicatiilor Electronice (OAREC/BEREC) organizeaza al saptelea Forum pentru entitatile interesate. Unul dintre principalele subiecte care se regasesc pe agenda de discutii se refera la asigurarea securitatii serviciilor de comunicatii electronice, in special in contextul implementarii tehnologiei 5G.

In cadrul celui de-al saptelea Forum al BEREC se vor mai discuta planul de actiuni al BEREC pentru anul 2020 si perspectivele sectorului de telecomunicatii. Forumul este deschis publicului larg, accesul fiind conditionat doar de inregistrarea prealabila prin intermediul formularului online. Termenul limita pentru inregistrare este 8 octombrie 2019, iar locurile vor fi ocupate in ordinea inregistrarii.

Evenimentul va fi transmis in direct de BEREC, astfel ca persoanele interesate pot urmari in timp real dezbaterea.

Despre Forumul BEREC

Forumul BEREC a fost initiat in 2013 si se adreseaza tuturor entitatilor interesate din sectoarele comunicatiilor electronice, media si tehnologic, precum si expertilor activi in diverse organizatii internationale si companii private. De asemenea, acest forum creeaza cadrul pentru discutii si dezbateri privind viziunea si provocarile pe termen mediu si lung pentru comunicatiile electronice si pentru pietele digitale din Europa, precum si pentru protectia consumatorilor.

BEREC este Organismul autoritatilor europene de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice, care contribuie la dezvoltarea si buna functionare a pietei unice digitale pe teritoriul Uniunii Europene, asistand autoritatile nationale de reglementare, Comisia Europeana, Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European prin emiterea de recomandari si opinii ce privesc reglementarile din domeniul comunicatiilor electronice, urmarind asigurarea unei implementari independente, consistente si de inalta calitate a cadrului european de reglementare. Organismul ofera expertiza in toate probleme din domeniul comunicatiilor electronice inclusiv in ce priveste roamingul, apelurile si SMS-urile intra-comunitare sau accesul deschis la internet, unul dintre obiective principale ale BEREC fiind sa ajute consumatorii si mediul de afaceri sa obtina maximum de beneficii din utilizarea serviciilor de comunicatii electronice.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email