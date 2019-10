aisemnal.ro, instrumentul de referinta pentru acoperirea cu semnal mobil în Romania

152095 – 22102019 – ANCOM a lansat, la 22 octombrie 2019, in cadrul unei noi editii a conferintei sale internationale anuale, portalul aisemnal.ro, o platforma informatica care arata acoperirea si nivelul de semnal mobil pe intreg teritoriul tarii, asa cum au rezultat in urma masuratorilor efectuate de ANCOM in cadrul unei campanii de monitorizare. Aplicatia permite utilizatorilor sa afle gradul de acoperire cu semnal 2G, 3G sau 4G pentru toti operatorii mobili activi pe piata din Romania.

”Harta ANCOM este o premiera la nivel mondial fiind realizata exclusiv pe baza masuratorilor din teren si nu o harta simulata. Ea reflecta acoperirea cu semnal mobil pentru toate tehnologiile disponibile pe piata din Romania la momentul efectuarii masuratorilor (2G/3G/4G) pentru toti operatorii mobili activi. Ne dorim ca acest instrument sa devina unul de referinta pentru utilizatori, ghidandu-i pe acestia in alegerea celei mai potrivite oferte de telefonie si internet, luand in calcul si acoperirea cu servicii de voce si date de care vor beneficia in urma incheierii unui contract”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM, in deschiderea editiei din acest an a conferintei internationale a ANCOM cu titlul “Harta utilizatorului conectat”.

Harta nationala de acoperire cu semnal mobil este platforma informatica cu ajutorul careia utilizatorii pot afla exact care este gradul de acoperire, dar si nivelul de semnal 2G, 3G si 4G pentru fiecare dintre operatorii mobili activi pe piata din Romania.

Utilizarea hartii este facila: pentru a vedea care este acoperirea cu semnal la nivel national, utilizatorii trebuie sa aleaga un singur operator si sa selecteze una sau mai multe tehnologii (2G, 3G sau 4G). Utilizatorii interesati de nivelul de semnal intr-o anumita localitate, trebuie sa selecteze localitatea de interes. De asemenea, harta permite si optiunea de localizare pentru a vedea acoperirea cu semnal in locul in care se afla utilizatorul. Prin intermediul hartii toti cei interesati pot afla care sunt localitatile cu cel mai bun semnal mobil, dar si cele cu cel mai slab, nivelurile semnalului in interior si exterior sau care sunt zonele neacoperite cu semnal. Astfel, utilizatorii au o imagine completa si corecta asupra serviciilor de acoperire cu semnal mobil.

