Firea zice că i s-a propus să fie comisar european

152213 – 30102019 – Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marți seara, la Digi 24, că prim-ministrul interimar i-a propus să accepte desemnarea ei drept candidat pentru postul de comisar european din partea României. Firea a precizat că a refuzat pentru că vrea să-și ducă la final mandatul de edil.

”Vreau public să-i mulțumesc doamnei Viorica Dăncilă, pentru că m-a sunat și mi-a spus că ar dori să aibă acceptul meu pentru a fi propunerea Guvernului României să am această calitate de candidat la poziția de comisar european. I-am mulțumit foarte mult pentru intenția pe care o are, pentru gândul pe care l-a exprimat. Mi-a spus că aș fi persoana cea mai potrivită, sunt primarul general al Capitalei, am numărul cel mai mare de voturi exprimate direct din partea populației, după președintele României și am rezultate bune în această poziție”, a declarat Firea. Ea susține că a refuzat oferta pentru a-și finaliza mandatul de edil al Bucureștilor.

”I-am mulțumit pentru apreciere, dar i-am spus că la fel ca domnia sa, și eu vreau să-mi duc mandatul la bun sfârșit, până în ultima zi, să muncesc în slujba celor care mi-au dat încrederea acum trei ani și pentru care muncesc zi de zi. Deci, iată că a fost intenția, spun eu, bună din partea doamnei premier. Nu pot să părăsesc Primăria Capitalei, oricât mi-ar fi de greu, oricât de nedrepte consider a fi uneori atacurile asupra mea și asupra echipei mele”, a mai spus Firea.

Premierul demis l­-a propus pe Victor Negrescu pentru funcția de comisar european din partea României. Informaţia a fost confirmată, marţi, pentru Agerpres de către Negrescu.

Președintele Klaus Iohannis a reacționat, însă, dur: ”Premierul demis, Viorica Dăncilă, nu are nicio legitimitate de a propune un candidat din partea României pentru poziția de comisar european”, arată Iohannis într-o declarație de presă postată pe site-ul Administrației Prezidențiale. ”Premierul demis, doamna Viorica Dăncilă, refuză să înțeleagă că odată cu pierderea calității de prim-ministru a pierdut și orice legitimitate de a mai face vreo propunere pentru poziția de comisar european, care îi revine României. O avertizez din nou pe doamna Dăncilă să înceteze orice demers legat de nominalizarea unui candidat pentru această poziție și să nu transmită nicio propunere către președinta aleasă a Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen”, a mai scris Iohannis.

Ulterior, un purtător de cuvânt de echipa de tranziție a președintelui-ales al Comisiei Europene, a confirmat că a fost primită propunerea făcută de către premierul Dăncilă pentru postul de comisar care revine României, Victor Negrescu. Acesta a afirmat că este nevoie ca ”Europa să meargă mai departe fără alte întârzieri” și că, indiferent cine va fi propunerea României, trebuie să fie acceptabilă pentru Ursula von der Leyen.

”Președintele-ales a primit o scrisoare în această după-amiază. Înțelegem că noua propunere făcut de guvernul interimar nu este susținută de către președintele României. Date fiind provocările și oportunitățile care ne așteaptă este în interesul nostru comun care Europa să meargă mai departe fără alte întârzieri. Indiferent cine va fi candidatul României, el sau ea va trebui să fie acceptabil pentru președintele-ales și să fie capabil să adune sprijinul necesar în Parlamentul European. Europa trebuie să meargă mai departe”, se arată în declarația purtătorului de cuvânt.

