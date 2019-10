Mesajul lui Iulian Fota pentru Orban: Folosiți nucleara!

152113 – 23102019 – Mesajul scris pe Facebook al lui Iulian Fota, fost consilier prezidențial: ”Mesaj pentru Ludovic Orban!

Domnule Premier desemnat,

Strategia este un efort intelectual. Daca gandesti gresit poti sa ai cele mai bune resurse din lume, vei da gres. Cum s-a intamplat cu cea mai bine dotata armata din lume, cea americana, in Irak, in 2004 – 2005.

Daca ganditi corect puteti guverna in urmatorii cinci ani. Mai ales ca aveti o nucleara in mana si o puteti folosi. Si nici un partid politic nu va va putea nega sau respinge, fara sa-si asume un risc major.

Iar aceasta nucleara este insasi starea jalnica in care se afla Romania dupa sapte ani de guvernare PSD. Romania este o tara degenerata, neputincioasa, in involutie, in criza, pentru ca avem crize structurale in mai multe domenii foarte importante, de la economie (criza bugetara) pana la siguranta cetateanului si securitate nationala. Expertii PNL pot usor veni cu o radiografie pe care sa nu o poata nimeni nega. Nici macar PSD. Iar ulterior sa decida fiecare ce vrea. Pun umarul la salvarea Tarii sau ii pun si ei o piedica?

Si chiar daca clasa politica, in iresponsabilitatea ei, va respinge un astfel de verdict, istoria ii va face dreptate lui Ludovic Orban. Pentru ca in felul acesta el ar fi de partea corecta a istoriei. Pentru ca Romania chiar este o tara in criza. Avem atata cazuistica sa demonstram asta. Ultima dovada, chiar raportul MCV. Si in zona asta suntem ultimii in UE. Daca nici asta nu este semn de criza?

Aveti nevoie de un PROGRAM DE CRIZA!!!, pentru un an de zile. Asta este obligatia Dvs. istorica, sa gestionati corespunzator, adica competent, criza in care Romania se afla in acest moment. Iar odata criza rezolvata putem discuta de relansarea tarii, programul politic de termen mediu, 2020 – 2024.

P.S. Si mai aveti si o obligatie politica, ca sef al unui partid renascut din valurile tulburi ale lui decembrie 1989. Sa nu lasati sa moara mesajele Revolutiei din decembrie 1989, atat cele de la Bucuresti cat si cel de la Timisoara. Aduceti-va aminte cum la inceputul lui 1990, ca tineri entuziasti, strigam impreuna liberali si taranisti, dati-i jos pe comunisti. Din pacate traim o epoca in care PNTCD-ul a murit iar fosti-comunisti inaugureaza statuia lui Ion C. Bratianu. Pentru ca este insusi creatorul statului roman modern PNL are obligatia istorica sa duca mai departe steagul libertatii, al democratiei si al europenitatii romanilor. Azi, mai mult ca oricand, puteti fi salvatorul Tarii sau groparul ei!”

