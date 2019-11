Primele concluzii ale zilei când PSD s-a salvat. De ce?

152334 – 11112019 – Soarta alegerilor prezidentiale de anul acesta este in buna masura jucata, este putin probabil ca dl Iohannis sa piarda in fata Vioricai Dancila. Si nu cred ca vreun alt candidat i-ar fi putut pune probleme mai mari in finala, scrie jurnalista Ioana Ene Dogioiu pe Ziare.com.

Esentiale in acest prim tur, mai important decat cele din 24 noiembrie, mi se par alte aspecte:

– Prezenta la vot in tara a fost cea mai mica din istoria primului tur al alegerilor prezidentiale si chiar mai mica decat la europarlamentare. De ce?

Pentru ca am avut candidati slabi, pentru ca tensiunea si emotia au fost foarte scazute, iar ce a mai existat cat de cat a fost anihilat odata cu schimbarea Guvernului, pentru ca practic nu am avut campanie, ci doar o criza politica in care doi actori s-au pontentat reciproc prin polarizare.

– In aceasta prezenta, mobilizarea masiva a fost a electoratului PSD peste 65 de ani, prezent cu 150 de mii de voturi mai mult decat la europarlamentare. De aceea, prezenta a crescut spectaculos in prima parte a zilei, dupa care s-a prabusit. Este efectul legii pensiilor si a identificarii electoratului de acest tip cu Viorica Dancila.

– Prezenta la vot uriasa din diaspora arata cat de mare a fost reprimarea dreptului la vot la care au fost supusi romanii la toate alegerile precedente. Ramane de vazut insa daca ea se va mentine dupa ce fructul votului nu mai e unul interzis. Detensionarea nu face bine mobilizarii.

– Dan Barna a facut o campanie foarte slaba, pe care multa vreme a parut a nu o lua in serios el insusi. Superficialitatea l-a tradat din nou. O lupta prezidentiala nu e o joaca, nici o loterie si nu se poate baza pe improvizatie.

– O alta contributie la scorul mult sub asteptari l-a avut si tensiunea din partid, dar si faptul ca relatia USR-PLUS pare a fi fost mai degraba o concurenta, decat un parteneriat.

– Probabil ca si in USR, si in Alianta vor incepe marile rafuieli, care vor costa mult aceasta zona in perspectiva alegerilor locale. Este posibil ca, dupa acest esec si in fata confruntarilor interne, electoratul si asa volatil al USR-PLUS sa se demobilizeze. Ramane de vazut cat din el se va duce chiar si in turul al doilea al prezidentialelor.

– Klaus Iohannis a obtinut turul al doilea pe care si l-a dorit, insa daca prezenta in turul al doilea va scadea in premiera sub cea din turul I si va fi la randul sau cea mai slaba din istoria alegerilor prezidentiale, victoria zdrobitoare pe care si-o doreste ar putea fi umbrita.

Tensiunea este posibil sa scada si mai mult, avand in vedere ca Viorica Dancila deja a abordat strategia care o avatajeaza cel mai mult: victimizarea femeii atacate si tonul foarte pacifist, greu de atacat fara a spori victimizarea.

– PSD a primit o prima gura de oxigen de care avea nevoie pentru a nu incepe sa se destrame. Nu numai ca a intrat in turul al doilea, dar a obtinut mai multe voturi decat la europarlamentare si a demonstrat ca isi regaseste si capacitatea de mobilizare. Este posibil ca ea sa creasca in turul al doilea.

Din Opozitie, PSD se poate indrepta cu destula incredere spre alegerile locale. Nu numai ca vor fi intr-un tur, dar vor fi si fara diaspora.

– Modelul politic al partidelor retea supravietuieste in interesul ambelor. PNL si PSD mentin tandemul, eliminand riscul unei reale reformari si schimbari de generatie. Ambele mizeaza acum pe stingerea valului care le-a dat emotii si revenirea la stilul clasic al politicii… asa cum e de 30 de ani. – www.ziare.com

