Siguranță și încredere: În structura centrală a MAI lucrează 2.000 de oameni acuză Rareș Bogdan

152251 – 03112019 – Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a dezvaluit, sambata, in cadrul unui intalniri cu romanii din Barcelona, de ce este nevoie ca noul guvern sa faca o reforma de substanta a administratiei publice centrale. Rares Bogdan a dezvaluit cifre revoltatoare despre numarul de consilieri angajati de PSD in ministere si agentii precum si despre umflarea schemelor de personal.

”Au inceput sa intre oamenii nostri in ministere si sa primeasca date din interior. MAI are 2.000 de oameni care lucreaza doar in administratia centrala a ministerului. Cand noi am plecat de la putere avea 720. Sunt agentii, colegii vor face conferinte la doua-trei zile si vor anunta ce au gasit. Le-am lasat cu 320 de oameni si au 800 de oameni. Altele le-am lasat cu 550 de oameni si in momentul asta au 1.450 de oameni.

In ministere au supraincarcat schemele, au incercat sa se blindeze prin mandate date pe patru ani de zile. Au crescut numarul celor din consiliile de administratie. Daca va spun banii pe care ii ia o fatuta care poarta un dosar si nici ea nu stie ce face daca o intrebi, dar ea merge la la minister in Piata Victoriei sau in Piata Constitutiei, toti cei de aici va veti enerva pentru ca cu greu castigati banii pe care individa ii castiga, pe langa alte sporuri.

Sigur ca aia au de ce sa se teama. Dar oamenii valorosi, care sunt competenti, care sunt profesionisti, va asigur ca nu au de ce sa se teama. Cei adusi pe baza de carnet de partid, fata concurs, fara cunostinte, pe salarii uriase… Puteti sa credeti ca sunt directori in CNAIR care au… un director, presedintele are 64 de consilieri. Nu are presedintele SUA 64 de consilieri. Pe salarii de 2.000 de euro sau 4.500 de euro”, a dezvaluit Rares Bogdan.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email