10 decembrie, Ziua Drepturilor Omului

152730 – 10122019 – Ziua Drepturilor Omului este celebrată în fiecare an în 10 decembrie – ziua în care Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat, în 1948, Declarația Universală a Drepturilor Omului. Palatul Cotroceni va fi iluminat în portocaliu, marți, începând cu orele 19.00, pentru a marca inițiativa europeană „We stand up for women!”, care promovează eliminarea și diminuarea violenței împotriva fetelor și femeilor.

”În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie se desfășoară inițiativa europeană „We stand up for women!”, demarată de Federația Europeană a Soroptimist International în cadrul campaniei mondiale a Organizației Națiunilor Unite „Orange the world to stop violence against women”, care promovează eliminarea și diminuarea violenței împotriva fetelor și femeilor. Administrația Prezidențială marchează această inițiativă la data de 10 decembrie, cu prilejul Zilei Drepturilor Omului. Astfel, în semn de solidaritate cu această campanie de activism civic, implementată în țara noastră de către Uniunea Soroptimist Internațional România (USIR), Palatul Cotroceni va fi iluminat în portocaliu, marți, 10 decembrie, începând cu ora 19:00”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

