55% dintre conexiunile de internet mobil sunt 4G

152726 – 10122019 – Doua treimi dintre utilizatori nu isi limiteaza navigarea pe internetul mobil si acest lucru se reflecta in cresterea continua a traficului. „Apetitul utilizatorilor pentru internet, indiferent daca vorbim despre cel fix sau cel mobil, a continuat sa creasca si in prima jumatate a acestui an. In medie pe locuitor, in Romania s-au consumat lunar 3,4 GB prin internetul mobil si 27 GB prin internetul fix. Mai mult, aproape jumatate dintre utilizatori se conecteaza online atat prin internetul fix, cat si prin cel mobil”, a declarat Eduard Lovin, vicepresedintele ANCOM, in cadrul celei de-a 16-a editii a Galei Comunic@tii Mobile. Infografic internet fix si mobil aici.

Internet mobil

Datele prelucrate de ANCOM arata ca, la jumatatea anului 2019, numarul conexiunilor la internet mobil era de 19,6 milioane (-1%). Numarul conexiunilor 4G isi mentine tendinta de crestere, ajungand la aproape 11 milioane (+6%), ceea ce reprezinta peste 55% din numarul total de conexiuni la internet mobil. Impreuna cu conexiunile 3G (29% din total), ponderea conexiunilor de mare viteza (3G si 4G) ajunge la 84% din totalul conexiunilor.

Traficul mediu lunar de internet mobil a crescut cu 16% in primele sase luni ale acestui an, ajungand la 3,4 GB per locuitor. Infografic aici.

In functie de numarul de conexiuni active la internet mobil, la jumatatea anului 2019, Orange detinea o cota de piata de 39%, Vodafone de 24%, Grupul Telekom de 19%, ceilalti furnizori insumand 18%.

Internet fix

Conform statisticilor ANCOM, numarul conexiunilor la internet fix din Romania s-a mentinut la 5,1 milioane la jumatatea anului 2019, in crestere usoara, de 1%, din care 3,5 milioane sunt in mediul urban (+0,2%) si 1,6 milioane in mediul rural (+2%).

Rata de penetrare a internetului fix la 100 gospodarii era de 62% la nivel national, respectiv de 74% in mediul urban si de 47% in mediul rural.

Din totalul conexiunilor la internet fix, 71% (3,7 milioane) sunt conexiuni de foarte mare viteza (cel putin 100Mbps). De altfel, peste 62% dintre conexiunile de internet fix au fibra optica pana cel putin la cladire, fiind realizate prin FTTH sau FTTB.

In prima jumatate a anului 2019, traficul mediu lunar de internet fix a fost de 27 GB per locuitor, in crestere cu 4%. Infografic aici.

In functie de numarul de conexiuni la internet fix, RCS&RDS detinea o cota de piata de 52%, Grupul Telekom de 22%, UPC de 12%, ceilalti furnizori insumand 14%.

Raportul de date statistice

Raportul de date statistice privind piata de comunicatii electronice din Romania in primul semestru al anului 2019 este realizat de ANCOM pe baza datelor statistice raportate de furnizorii care au obligatia de a transmite catre ANCOM valorile indicatorilor corespunzatori categoriilor de servicii conform Deciziei nr. 333/2013 si va fi disponibil in curand pe www.ancom.ro.

Studiu de piata privind atitudinile utilizatorilor de servicii de comunicatii electronice

Conform unui studiu realizat la comanda ANCOM in perioada iunie – august a acestui an privind atitudinile utilizatorilor de servicii de comunicatii electronice – persoane fizice, 45% dintre acestia utilizeaza atat internetul mobil, cat si pe cel fix, in timp ce 21% nu folosesc internetul.

In ceea ce priveste gradul de satisfactie fata de serviciile de internet fix sau mobil utilizate, peste 90% dintre utilizatori se declara multumiti, in general.

Studiul poate fi consultat aici.

