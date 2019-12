ANCOM desemnează CNPR furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale

152846 – 18122019 – In urma finalizarii procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal derulata in perioada octombrie – decembrie 2019, ANCOM a comunicat Companiei Naționale Poșta Română (CNPR) decizia privind desemnarea sa ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024.

Serviciile postale incluse in sfera serviciului universal sunt colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale avand ca obiect trimiteri de corespondenta, imprimate si pachete mici, in greutate de pana la doua kg (inclusiv); colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale, in greutate de pana la 10 kg (inclusiv); distribuirea coletelor postale cu limite de greutate intre 10 kg si la 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia; serviciul de trimitere recomandata; serviciul de trimitere cu valoare declarata; colectarea, sortarea, transportul si livrarea cecogramelor interne si internationale si serviciul de distribuire a taloanelor de plata a drepturilor de protectie sociala si a documentelor de informare intocmite de Casa Nationala de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, in situatia in care acestia au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card, indiferent de numarul de trimiteri postale care fac obiectul acestui serviciu. Trimiterile in numar mare, astfel cum sunt definite de legislatia din domeniul serviciilor postale, nu sunt incluse in sfera serviciului universal.

Dreptul de acces la serviciul universal reprezinta dreptul utilizatorilor de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, in orice punct de pe teritoriul Romaniei, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

In calitate de furnizor de serviciul universal, CNPR beneficiaza, printre altele, de dreptul de a actiona in relatiile internationale si de a incheia acorduri operationale, de a utiliza formularele internationale specifice, precum si de dreptul de a aplica tarife speciale pentru toti utilizatorii si integratorii in conditii transparente si nediscriminatorii, atat cu privire la tarifele propriu-zise, cat si cu privire la conditiile asociate acestora.

In vederea asigurarii accesului utilizatorilor la serviciile din sfera serviciului universal, CNPR are, printre altele, obligatia de a asigura, in fiecare localitate de pe teritoriul Romaniei, cel putin o colectare de la fiecare punct de acces si cel putin o livrare la fiecare adresa indicata, in fiecare zi lucratoare, minim 5 zile pe saptamana, mai putin in localitatile aflate in situatii geografice exceptionale unde frecventa de livrare stabilita de ANCOM este mai redusa.

Totodata, tarifele practicate de CNPR pentru prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal trebuie sa fie accesibile, uniforme, transparente, nediscriminatorii si fundamentate in functie de costuri, avandu-se in vedere eficienta economica, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, precum si dezvoltarea retelei postale publice.

