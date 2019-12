Dosarul PSD Arad/Suspecții, cercetați în libertate/Trei dintre ei, sub control judiciar

152741 – 11122019 – Mita de la Vama Nădlac 2 se încasa direct în casieria organizației județene a PSD este acuzația pe care procurorii anticorupție i-o aduc șefului PSD Arad, deputatul Dorel Căprar, pus sub acuzare pentru corupție. Favoriții partidului plăteau pentru funcții la stat, dar și taxe lunare pentru a le păstra.

Cei opt suspecți reținuți în acest caz vor fi cercetați în libertate, după ce instanța a respins propunerea de arestare preventivă în acest dosar. Pentru trei dintre suspecți, judecătorul a decis plasarea sub control judiciar. DNA poate contesta această decizie.

Stenograme DNA/Deputatul PSD Căprar spunea că-i duce bani lui Dragnea. Dăncilă, Fifor și Cuc apar și ei.

Informații explozive sunt cuprinse în dosarul șpăgilor de la PSD Arad, în care sunt urmăriți penal președintele PSD Arad, Dorel Căprar, și parlamentarii Florin Tripa și Ioan Chisăliță. Procurorii DNA au adunat dovezi din care reiese că posturile de la Direcția Regională Drumuri și Poduri Timișoara erau ocupate contra unor sume de bani strict la recomandare de la PSD, că aceste posturi erau motiv de război între filialele PSD Arad, Timiș și Caraș Severin, că erau vizate pentru împărțirea de la partid inclusiv posturile pentru lucrători necalificați, și că persoanele care erau angajate ca urmare a sprijinului politic erau obligate să plătească o taxă la PSD, scrie Comisarul.ro.

Procurorii DNA Timişoara au decis inițial să îi rețină pentru 24 de ore pe Cristian Ispravnic – consilier județean PSD Arad și șeful DRDP Timișoara, Elisabeta Miuțescu – arădeancă angajată la DRDP Timișoara, Mirel Pascu – angajat DRDP Timișoara, Cristian Dima – angajat DRDP Timișoara, Mircea Lucaciu – membru PSD Arad și angajat DRDP Timișoara, Alin Băețan – angajat DRDP Timișoara, Cristian Horgea – soțul fostului prefect de Arad, Florentina Horogea și Anca Stoenescu – membru PSD Arad și fost inspector școlar general la ISJ Arad. Audiați au fost și parlamentarii arădeni din partea PSD, Florin Tripa, Dorel Căprar și Ioan Chisăliță

Stenogramele discuțiilor

Din înregistrările ambientale aflate în dosarul procurorilor DNA reiese că Cristian Ispravnic a obținut sume de bani din angajările care s-au făcut sau urmează să se facă pe posturile de controlor de trafic din punctele de frontieră, acolo unde organizația PSD Arad deține controlul.

Unul dintre liderii locali ai PSD i-a comunicat lui Cristian Ispravnic că posturile respective vor fi ocupate la fel ca până atunci, contra unor sume de bani. ”Deci dacă e să fie, poate să fie ca data trecută. Deja … or șapte, opt, zece mii, tot din astea sume”.

Cristian Ispravnic a atras atenția că președintele PSD Arad, Dorel Căprar, trebuie să își dea acordul, în caz că are și el pe cineva pregătit pentru aceleași posturi: ”Numai să avem grijă. Păi să văd acum ce are Doru”

D.R.D.P Timișoara era aservită instereselor PSD arată informațiile din dosar.

Discuția purtată de Bogdan Munteanu, șeful biroului încasări de la DRDP, inculpat în dosar, cu Dorel Căprar, în luna august 2019: i-a prezentat deputatului ofertele de angajare, de câte 5000 de euro pentru promovarea concursului, precizând totodată că în același mod s-a fraudat concursul și în trecut, ceea ce arată constanța cu care inculpații comit aceste infracțiuni: ”Ăștia de la Moravița, eu cu un prieten de-al meu cu care am vorbit și data trecută, cinci mii-cinci mii”.

Cu această ocazie, președintele organizației de partid, Dorel Căprar, i-a indicat în mod clar că sumele de bani provenite din mită să fie depuse la casieria partidului, urmând ca el să furnizeze personal inculpatului Cristian Ispravnic numele persoanelor care vor da mită pentru ocuparea posturilor: ”Păi dar tu știi că eu nu îmi pun nimica, decât… îi duci la tanti aia la partid…nu mă interesează pe mine, și să îmi dai numele lor. Numai să îmi dai numele alora, să vedem. Îmi dai… Le scrii p-o hârtie și… ăștia, uite aici. Bine? Să le dau eu lu… O să le dau eu lu Ispravnic”.

Din probele aflate la dosar reiese că ”ocuparea posturilor în cadrul D.P.R.P Timișoara în schimbul unor sume de bani reprezintă o preocupare constantă a tuturor organizațiilor PSD din regiunea Vest, existând tensiuni între organizațiile județene ale PSD Caraș Severin, Timiș și Arad, cu privire la ”dreptul” de a obține atât posturi de conducere cât și de execuție care urmau a fi alocate unor membri de partid sau altor persoane în schimbul unor sume de bani”.

Dorel Căprar s-a manifestat ca un proprietar al acestor posturi, intenționând să nu le cedeze altor organizații ale PSD: ”Nu, nu, nu. Dă-l mă în p… mea! De ce să dăm noi la alții?”

Concurența dintre organizațiile județene de partid în ceea ce privește acapararea posturilor vacante din cadrul D.P.R.P Timișoara este evidențiată într-o discuție din iulie 2019 între unul dintre inculpați și deputatul Adrian Todor, căruia îi explică că PSD Caraș Severin dorește să valorifice posturile de controlor de trafic în detrimentul PSD Arad: ”Îi deranj mare la Caraș. Îți mai spun eu niște chestii, că el mai ceruse, că vrea posturi de controlori de trafic, ă, domnul Mirel. Știi? Ă, da, să mai facă niște bani, da. Să mai încoarde niște oameni. Să, mnaaa, deci cam asta e”

”Ne interesează și necalificații”, a spus Dorel Căprar

Fenomenul de acaparare a funcțiilor publice pe criterii pur politice, în detrimentul celor profesionale, este exprimat clar de Cristian Ispravnic, care a firmat în cadrul unei discuții din luna august că trebuie să dea curs solicitării ministrului transporturilor, care dorește ca toate posturile din Direcția Venituri a CNAIR și Departamentele Venituri din subordine să fie ocupate pe criterii politice.

” El are pretenția, și așa am dedus din ce am simțit eu pă… tot ce-i venit, turism politic… Deci probabil că zona asta îs oamenii lor acolo, sau nu știu… sau așa știe el..”

Răzvan Cuc era nemulțumit că șpaga ajungea la Niculae Bădălău

Tot atunci, Bogdan Munteanu a afirmat și el că ministrul Răzvan Cuc ar fi reproșat că sumele de bani obținute din comiterea infracțiunilor de corupție sunt predate facțiunii PSD Giurgiu, cu care el se află în conflict: ”Dar Grasu așa o zis atunci la … I-o zis pă față, ce bă, că voi faceți și-i duceți lui Bădălău și lui Mina”.

Discuțiile între inculpați au scos în evidență obloigațiile funcționarilor susținuți politic de partid de a plăti taxe lunare la casieria organizației, cuantumul sumelor raportându-se la ierarhia fiecărei funcții.

Lipsa oricărui criteriu de profesionalism la numirea în funcțiile de conducere este scoasă în evidență chiar de către Mirel Pascu, vicepreședinte al PSD Arad, într-o discuție din august 2019. Acesta a spus că Mircea Lucaciu nu îndeplinește criteriile politice pentru numirea în funcție.

”Păi cum să-l pui pă Mircea director? Râde toată Frontiera, râde toată Direcția, toți de noi… Păi el n-are poziție politică… Zero! Școală zero! Experiență într-o chestie de conducere directă, zero… Pă trei valențe, care le ai la CV-u, nu? Bă, ce… ce experiență politică ai? Bă, am fost vicepreședinte, consilieru lu cutare, am făcut aia. P…, el n-are nimica. Nici măcar la Nădlac nu-i președinte. Îl doare-n p… de partid, mâine! Da… Ă… Alte experiențe, el n-a fost niciodată în nicio funcție. O fost controlor de trafic. Îl duci tu controlor de trafic? Păi unde ai mai auzit așa ceva în țară?”

Numele Vioricăi Dăncilă apare în referatul procurorilor

Procurorii arată în referat că exercitarea influenței politice în ceea ce privește ocuparea nelegală a unor funcții publice este atât de generalizată încât cei interesați au apelat la președintele PSD, Viorica Dăncilă.

În ziua de 27.08.2019. Cristian Ispravnic s-a aflat în județul Caraș Severin la o întâlnire cu factorii politici la care a participat și Viorica Dăncilă. Cu această ocazie Ispravnic a apelat-o pe Carmen Gheorghiță din cadrul D.R.D.P. Timișoara, comunicându-i să nu trimită documentele pentru numirea lui Mircea Lucaciu în funcția de șef al Departamentului Venituri, întrucât a intervenit în favoarea lui Mirel Pascu însăși Viorica Dăncilă.

”De aia te-am sunat, că-i urgent. Uite, îs cu domnu ministru….Ă…Chestia cu Mirel și cu Lucaciu îi pă bune, îi de ordin de la doamna premier. Deci, n-are el nicio treabă, n-are ce să facă. Îi ordin și asupra lui. M-ai înțeles?… Deci, o zis: Nu, Lucaciu rămâne șef de Serviciu și ăla merge șef Departament. Na, că-i… Direct premiera! Deci, direct premiera i-o zis…”

Banii ar fi ajuns și la Liviu Dragnea

Dosarul procurorilor nu se bazează doar pe interceptări, fiind și denunțuri menționate în referat. Conform unui astfel de denunț, fostul șef al Direcției Venituri din cadrul D.R.D.P. Timișoara, Bogdan Munteanu, suspect în dosar, a recunoscut că pentru a fi numit și păstrat în funcție trebuia să colecteze bani de la subalterni sau din alte activități licite, pentru a fi predate Organizației Județene a PSD Arad sau lui Dorel Căprar, care pretindea că le depune la partid sau le dă direct președintelui PSD la vreme respectivă, Liviu Dragnea.

Directorul DRDP Timişoara, Cristian Ispravnic, l-a promovat, la finalul lunii august, pe Mircea Andrei Lucaciu în funcţia de şef al Departamentului de Venituri. Cei doi sunt colegi în PSD Arad, iar în noua sa calitate Lucaciuare rol de coordonator al activităţii de cântărire şi verificare a autocamioanelor la frontierele din Vestul ţării: Arad, Timiş, Caraş-Severin.

Înregistrările ambientale, la care participant a fost şi unul dintre colaboratorii anchetatorilor DNA Timişoara scot la iveală numele vicepreședintelui PSD Arad Mihai Fifor. Acesta este pomenit de cei care discută atunci când vine vorba de schimbări din funcţii.

”Căprar Dorel a fost de părere că decizia de schimbare din funcţie provine de la senatorul Fifor Mihai, care la vremea respectivă îndeplinea funcţiile de Vicepremier şi Ministru de Interne: ,^Asta voi trebuie să gândiţi mă cum facem, că nu-mi place cum se mişcă lucrurile, în sensul că atacul nu e neapărat de la el, e susţinut de Mişu, şi atacul nu ştiu dacă e neapărat la tine, atacul e la Mişu, şi noi tot am insistat, bă bă, bă las-o!”, arătând că nu este de acord cum procedează acesta: ”Ce mizerie, ce ură!” Horgea Cristian a completat în acel moment, arătând că vor urma şi alte schimbări din funcţii generate de influenţa politică a lui Fifor Mihai: ,^4cum e clar că ne va lua pe rând, ce am discutat noi ieri”, discutau colaboratorul DNA Bogdan Muntean şi deputatul Căprar.

Astfel, se arată în dosar, Munteanu Bogdan a evidenţiat dificultăţile financiare prin care trece, reiterând ideea că au obligaţia de a remite acele sume de bani, mai ales că Dorel Căprar nu le-a pretins astfel de sume în mod frecvent: ”Nu mi-e … nu mi-e uşor, dar ţi-am zis, pe de altă parte nici el… Zen nu ne-a spus în fiecare zi sau în fiecare săptămână …”.

În acest context un alt inculpat din dosar, Cristian Horgea a adăugat atunci că suma pe care Dorel Căprar trebuia să o procure este de 5.000 de euro, restul (4.000 de euro) fiind local, astfel încât este necesar ca Dorel Căprar să îşi dea acordul {”semnătura”) cu privire la schimbările intervenite în cadrul acestor instituţii.

Totodată, Ispravnic Cristian a mai precizat că este posibil ca rivalii lui Căprar Dorel din partid, Fifor Mihai (vicepreşedinte P.S.D. Arad) şi Tripa Florin (secretar executiv în cadrul Biroului Permanent al P.S.D. Arad) să încerce să-i ştirbească această autoritate: ”Nu mie. La Zen se spune …La Zen ar trebui să-i spună: «Bă vezi că schimb la tine în parohie», adică aşa-i corect! Ca să-l anunţe. Şi vorba aia, şi dacă numeşte im alt arădean, normal ar trebui semnătura lui. Semnătură ă … la ei înseamnă să vorbească. II accept pe ăla sau nu … Vreau să-l schimb pe Ispravnic, Ok., pe cine pui în loc? Pe acela! Ok. îi de acord Zen? Aici îi problema. Ai înţeles ? Poate nu-l mai întreabă pe Zen. Nu-l mai întreabă pe Zen, aicea-i altă problemă, întreabă pe Fifor sau pe Tripa, înţelegi ?”

Colaboratorul DNA a remarcat cât de mari sunt interesele celor cu funcţii de conducere din cadrul Organizaţiei Judeţene a P.S.D. Arad, scriu anchetatorii, în ceea ce priveşte controlul asupra instituţiilor publice locale: ”Se joacă dur, foarte dur!”, iar Ispravnic Cristian a arătat că aşa este, adăugând că, în momentul în care Căprar Dorel îşi va pierde influenţa politică în cadrul partidului, toţi funcţionarii publici promovaţi şi protejaţi de acesta îşi vor pierde funcţiile: „Foarte dur. Da, când pică Zen am zburat toţi ca potărnichile. Mă refer funcţii. Eu, Flori, clar! Care ni- s oamenii lui Zen numiţi în funcţii mă refer, da?”

În cadrul aceleiaşi discuţii, Ispravnic Cristian a mai afirmat că doar directorii din cadrul C.N.A.I.R., pot fi schimbaţi şi numiţi prin decizia directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, nu şi celelalte posturi de conducere din cadrul D.R.D.P.: „Ba, cred că ştia că e greu, ştia că numai directorii îi poate f… (trivial n.ns.) prin C.A., în rest….”, ceea ce denotă că acesta cunoaşte dispoziţiile art. 20 alin. 1 lit. c din Statutul C.N.A.I.R., care prevede că directorul general C.N.A.I.R. „numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. şi le fixează salariile, cu acordul consiliului de administraţie”, pentru restul funcţiilor fiind aplicabile dispoziţiile art. 25 din Statut, care precizează că acestea se ocupă prin concurs sau examen.

Pe un alt plaier al discuţiei Cristian Horgea i-a spus atunci lui Cristian Ispravnic că vor reuşi să contracareze influenţele celor din Caraş Severin, întrucât în acest demers se implică şi deputatul Tripa Florin: ”Nu, asta se rezolvă bine … Că … am vorbit şi cu Florin.”

În dosar se mai arată că Ispravnic Cristian a afirmat atunci că Tripa Florin ar putea să îşi exercite influenţa asupra lui Cuc Răzvan prin intermediului vicepremierului Mihai Fifor, la care ei, făcând parte din gruparea din jurul lui Dorel Căprar, nu pot apela direct: ”Mă, da’ Florin de ce nu-i dă un telefon la pretenu’ lui, dacă-i aşa de … săritor, să rezolve problema?!” Horgea Cristian a explicat că tocmai aceasta a făcut, i-a solicitat lui Florin Tripa să îşi exercite influenţa prin intermediul vicepremierului Fifor Mihai, iar acesta i-a cerut să îl contacteze telefonic a doua zi pentru a-i reaminti. Horgea Cristian a mai precizat că l-a apelat pe Tripa Florin în acea dimineaţă pentru a-i reaminti, iar acesta i-a promis că îşi va exercita influenţa: ”Păi, eu i-am explicat situaţia. Şi o zis să-l sun dimineaţă la zece să-i aduc aminte. L-am sunat, o zis: – N-am uitat … – Vorbesc. Ii spun la Mihai, zice.”

În după amiaza aceleiaşi zile, se arată în actele dosarului, Horgea l-a sunat din nou pe deputatul Florin Tripa pentru a afla dacă s-a întâlnit cu persoanele asupra cărora trebuia să îşi exercite influenţa, astfel cum au stabilit: „Ciao, Florin! Ce faci? … Acuma te urci în avion?… Ai reuşit să îi zici?” Tripa Florin a răspuns afirmativ, arătând că a reuşit să se întâlnească cu acea persoană, că şi-a exercitat influenţa asupra acesteia şi că i s-a promis că problema va fi rezolvată: „Da. Păi bă … el o zis că-i o.k.. Mai povestim … io, când aterizez, bine?”.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email