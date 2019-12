Elevi de la Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște vor participa la un Summit european al tineretului dedicat climei

152679 – 05122019 – În martie 2020, un grup de elevi ai Colegiului Național „Ienachiță Văcărescu” se vor deplasa la Bruxelles pentru a participa la un Summit european al tineretului pe tema schimbărilor climatice. Manifestarea este organizată de Comitetul Economic și Social European (CESE) și se va desfășura după modelul Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice (link is external) (COP). Elevilor li se va cere ca, jucând rolul unor reprezentanți ai unui sector industrial, ai unei industrii sau ai unui grup de țări, să poarte negocieri cu scopul de a formula recomandări pentru combaterea schimbărilor climatice.

Tineri din întreaga lume iau atitudine pentru a salva planeta, iar CESE îi ascultă. Manifestarea emblematică a Comitetului pentru tineri, Your Europe, Your Say! („Europa ta, părerea ta!”) (YEYS), va avea loc la 19 și 20 martie 2020; elevi din 33 de licee din toată Europa se vor întruni pentru a dezbate cele mai potrivite moduri de a proteja mediul, sub sloganul „Clima noastră, viitorul nostru!” Lista liceelor participante este disponibilă aici

Cele 33 de licee selectate pentru a participa la această inițiativă au fost alese prin tragere la sorți prin intermediul unui instrument electronic, la 27 noiembrie, la Bruxelles. A fost selectată câte o instituție de învățământ din fiecare dintre cele 28 de state membre ale UE și din cinci țări candidate (Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia). Trei elevi în vârstă de 16‑18 ani, însoțiți de un profesor, vor reprezenta fiecare școală. Aproape 800 de licee și‑au depus deja candidatura pentru ediția de anul viitor.

Scopul acestei manifestări este de a asculta ideile strălucite ale elevilor despre modul în care putem înfrunta criza climatică actuală, ajungând, astfel, mai aproape de atingerea obiectivului neutralității din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050. Sub supravegherea și îndrumarea tinerilor moderatori, elevii vor discuta propunerile înaintate, urmând modelul unei conferințe a părților (COP) de la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.

Ei se vor întâlni cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale de tineret, care îi vor ajuta să își transpună ideile și propunerile în recomandări concrete. CESE va prezenta aceste recomandări factorilor de decizie din domeniul politicii de mediu de la nivel mondial, care vor fi, apoi, discutate în cadrul unor conferințe pretutindeni în Europa, pe tot parcursul anului.

În pregătirea dezbaterilor, un membru al CESE va vizita fiecare liceu participant, pentru a discuta despre UE și CESE, precum și despre activitățile Comitetului dedicate tinerilor și pentru a explica structura evenimentului și contribuția așteptată din partea liceului.

Your Europe, Your Say! (Europa ta, părerea ta!) este o manifestare organizată de Comitetul Economic și Social European, vocea societății civile în Europa. „Europa ta, părerea ta” este manifestarea emblematică a Comitetului dedicată tinerilor; ea a fost lansată în 2010, cu scopul de a‑i conecta pe cei mai tineri cetățeni ai Europei cu Uniunea Europeană.

În fiecare an, elevi de 16‑18 ani din toate statele membre ale UE și din țările candidate vin la Bruxelles pentru două zile ca să redacteze împreună rezoluții, care sunt apoi înaintate instituțiilor europene. Aceste rezoluții cuprind ideile, propunerile și speranțele lor cu privire la propriul viitor de cetățeni europeni.

Toate liceele din Europa își pot depune candidatura și pot trimite trei elevi pentru a participa la „Europa ta, părerea ta!”. Prin această inițiativă, CESE dorește să garanteze că opiniile, experiențele și ideile tinerei generații de europeni sunt luate în considerare în procesul de elaborare a politicilor UE.

Mai multe detalii despre YEYS 2020 sunt disponibile pe pagina oficială a evenimentului. Puteți viziona un material video despre YEYS 2019 aici.

