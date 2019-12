Plahotniuc vrea Prima TV

152711 – 09122019 – Vladimir Plahotniuc, cel mai important proprietar de presă din Moldova, cel care deține peste Prut postul de televiziune Prime TV (principalul canal TV), dar și alte instituții media, este interesat de postul românesc Prima TV. Potrivit unor surse apropiate tranzacției, prima ofertă – prin compania Prime (deținută de oligarh) – a fost deja depusă, iar creditorii – pentru că Prima TV este în insolvență – au fost anunțați de intenția lui Plahotniuc.

Suma oferită – conform Paginademedia.ro – este în jurul valorii de 20 de milioane de lei, ceea ce înseamnă puțin peste patru milioane de euro.

Cum Prima TV este în insolvență, pașii până la un eventual contract se pot întinde pe o perioadă lungă de timp.

Într-o primă fază, creditorii aprobă oferta inițială. Urmează discuțiile și, abia apoi, ofert finală (și ea tot aprobată de creditori). Abia apoi se face contractul de vânzare-cumpărare.

Vladimir Plahotniuc este cel mai mare mogul de presă din Republica Moldova. Acesta deține șase posturi de televiziune, dintre care două cu acoperire națională, și trei posturi de radio, potrivit platformei Jurnal.md.

Posturi de televiziune: Publika TV și Prime TV – cu acoperire națională, Canal 2, Canal 3, CTC Moldova și Super TV. Posturi de radio: Publika FM, Muz FM și Maestro FM

La posturile lui Plahotniuc lucrează și oameni de televiziune din România. Cristian Tabără este moderator la Publika TV (canal de știri), iar Dan Negru prezintă Deal or not Deal și Roata norocului la canalul generalist Prime.

Prima TV a mai ajuns, odată, până în faza finală a negocierilor, la contractul de vânzare-cumpărare (pe care creditorii l-au aprobat), dar tranzacția a picat.

Atunci, Prima TV (post deținut de Cristian Burci) urma să semneze cu omul de afaceri Adrian Tomșa (cel care are, printre altele Look TV, Look Plus și Profit.ro).

