Pro România se dezintegrează/Ponta zice că demisionarii pleacă la PNL

152871 – 20122019 – Președintele Pro România, Victor Ponta, a reacționat după anunțul făcut de Daniel Constantin că demisionează din partid împreună cu alți 15 lideri, cinci dintre aceștia fiind deputați. Ponta le-a mulțumit, într-o postare pe Facebook, pentru activitatea din Pro România și a menționat că le respectă decizia de a se alătura PNL.

”Le multumesc fostilor nostri colegi pentru tot ce am realizat impreuna in ultimii ani in politica / le respectam decizia de a se alatura PNL si speram sa influenteze in bine actul de Guvernare – dar majoritatea covarsitoare a membrilor Echipei ProRomania dorim sa ramanem pe propriul nostru drum”, a scris Ponta.

