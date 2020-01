Cîțu despre Primăria Capitalei: Ai bani de la buget pentru subvenţie şi te duci să te împrumuţi pe 20 de ani?

153167 – 28012020 – Primăria Generală a Municipiului Bucureşti nu a mai fost evaluată de 10 ani, nimeni nu a călcat acolo să vadă cum au fost cheltuiţi banii la bugetul Capitalei, ceea ce este bizar, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

”Sunt 4.500 de angajaţi în cele 18 companii ale primăriei, mulţi dintre ei au fost detaşaţi. Sunt multe probleme acolo. Am cerut o situaţie: când a fost o inspecţie economică-financiară la Primăria Generală a Bucureştiului? Pentru că mi se pare ciudat să ai bani în buget pentru subvenţie, dar apoi să te împrumuţi pe 20 de ani să plăteşti subvenţia la energie, de exemplu. Aş vrea să văd cine a evaluat execuţia bugetară. Am aflat surprins că n-a fost o inspecţie economică-financiară, că n-a mai fost evaluată primăria de 10 ani de zile. Nimeni nu a mai călcat pe acolo să vadă cum au fost cheltuiţi banii românilor la bugetul Capitalei. Se pare că a fost ok. Aş vrea să vedem şi această analiză. Mie îmi sare în ochi chestia asta. Ai bani de la buget pentru subvenţie şi te duci să te împrumuţi pe 20 de ani. Am cerut să văd care au fost aprobările din Ministerul Finanţelor pentru a permite acest lucru”, a spus ministrul, la Digi 24.

Florin Cîţu nu a spus clar dacă va di un control la Capitală, dar a zis că evaluează situaţia, pentru că au fost controale la câteva companii, dar nu a primit încă informaţiile. O atribuţie importantă a Ministerului Finanţelor este aceea de a controla toate companiile de stat şi că va fi făcută o analiză la acestea pentru a vedea cum sunt cheltuiţi banii publici.

”Trebuie să curăţăm un pic. Ca să poţi să vii cu soluţii trebuie să ai imaginea clară a ceea ce se întâmplă în economie. Noi nu aveam situaţia clară a bugetului. Atunci când am venit, toţi ne gândeam: e gravă situaţia, o să fie 3 şi ceva deficitul. Dar când am ajuns în minister, primele estimări au venit cu peste 4%. Situaţia era gravă şi nu o ştia nimeni. (…) Când vorbim de 60% cheltuieli de personal deja este o problemă. Sunt companii unde dăm subvenţie de 400 milioane lei anual, 500 milioane. Trebuie să vedem dacă acei bani pot să fie folosiţi altfel în economie şi ce să facem cu acele companii de stat”, a explicat ministrul Finanţelor.

Săptămâna trecută, Florin Cîţu scria pe pagina sa de Facebook că în companiile administrate de primarul Capitalei, Gabriela Firea, se plătesc salarii şi atât.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter