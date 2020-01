”Domnu’ ministru de Interne, poate vedeti ce a facut Arafat împreună cu ghioceii din ISU!”

153151 – 23012020 – Un subofiter operativ de la Detasamentul de Pompieri ”Morarilor” din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă ”Dealul Spirii” Bucuresti-Ilfov a ajuns in atentia unei Comisii de ofiteri dupa ce a postat pe Facebook un mesaj, in atentia ministrului de Interne Marcel Vela, despre secretarul de Stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si situatia din institutia unde lucreaza, potrivit Ziare.com.

Pompierul, care are gradul de plutonier major, postase la sfarsitul lunii noiembrie 2019 pe reteaua sociala un link de pe portalul instantelor catre un proces in care un coleg se judeca cu ISU ”Dealul Spirii” Bucuresti-Ilfov pentru plata unor drepturi salariale.

Acesta castigase in prima instanta, la Tribunalul Bucuresti, aproximativ 45.000 de lei, reprezentand plata orelor suplimentare efectuate in timpul saptamanii, dar si in zilele de sambata si duminica, in zilele de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, precum si dobanda legala aferenta drepturilor salariale.

Postarea nu era una publica, era setata ”doar pentru prieteni”.

”Domnu’ ministru de Interne, poate vedeti ce a facut Arafat impreuna cu ghioceii din ISU! In sfarsit castiga cineva in Bucuresti. Stop sclaviei la pompieri! Dupa 5 ani de bataie de joc, castiga cineva in Bucuresti. Sper sa castigi si apelul!” este mesajul care i-a deranjat pe sefii ISU, potrivit unor surse din cadrul institutiei.

Ancheta de la ISU

Așadar, postarea acestuia nu a trecut neobservata. Trei ofiteri din cadrul ISU ”Dealul Spirii”” l-au convocat pe pompier pentru a-l audia, pe 21 ianuarie a.c., in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare.

Detalii despre acesta au fost oferite de Asociatia Civica Acvila, intr-o postare intitulata ”Militienii din IGSU”. Asociatia s-a oferit sa-l apere pe subofiter si a postat pe pagina de Facebook convocarea pompierului”.

Asociația Civică Acvila

”Milițienii din IGSU. Sezonul 1 – Episodul 4

Sau pseudo-pompierii învață repede!!!

Un membru al organizației noastre ce își desfășoară activitatea în cadrul ISU BIF ne-a solicitat să-l asistăm la o cercetare disciplinară, care va avea loc mâine 22.01.2020. Evident că vom da curs acestei cereri!

Ne-a atras atenția motivul pentru care este cercetat disciplinar subofițerul în cauză: cică s-ar fi adresat într-o postare pe FB cu ARAFAT unei persoane pe care controlorii interni desemnați să ancheteze cauza au identificat-o cu un vremelnic secretar de stat din MAI. De unde le-o fi venit ideea asta, habar nu am! Ceea ce știu sigur este că domnii în cauză habar nu au despre Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare!!! Dacă ar fi avut curiozitatea să frunzărească măcar actul normativ în cauză, ar fi observat la Art. 34 indice 1 definiția abaterii disciplinare… cum ar fi de exemplu încălcarea cu vinovăție a normelor legale! Citiți cu atenție convocarea primită de membrul nostru . Observați vreo încadrare juridică a așa-zisei sale fapte ? Nu ? Nici noi nu observăm așa ceva! Ceea ce vedem cu ochiul liber de la mare depărtare este o bătaie de joc la adresa banului public, pe care ISU BIF îl toacă inventând abateri disciplinare inexistente juridic, pentru cercetarea cărora întrunește comisii formate din trei ofițeri superiori. Având în vedere lipsa acută de personal de care se tot plânge IGSU, poate nu ar strica dacă suntem plătiți ca pompieri, chiar să ne ocupăm de stingerea incendiilor, zic și eu așa… Ca o parte pozitivă, nu pot să nu remarc că distinșii noștrii colegi din comisia de cercetare au renunțat să mai invoce celebrul ordin M64, abrogat din februarie 2019. Vedeți că se poate să nu mai duceți instituția în derizoriu dacă puneți un pic mâna pe carte”?

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter