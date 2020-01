Program de scurtmetraje din rețeaua EUNIC, găzduit de ICR Londra

153224 – 31012020 – Institutul Cultural Român din Londra va găzdui vineri, 31 ianuarie, o seară de scurtmetraje europene. Evenimentul, organizat sub umbrela EUNIC, rețeaua institutelor culturale europene din Londra, reunește producții cinematografice remarcabile ale ultimilor ani din România, Austria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Ungaria, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania și Marea Britanie.

Proiecțiile vor începe la ora 19.00 și vor oferi publicului londonez bucuria descoperirii unor povești cinematografice inedite, care vorbesc despre diversitatea culturală europeană.

Filmul românesc Cai putere, în regia lui Daniel Sandu, completează o listă pe care se mai găsesc: Abandoned Goods, de Pia Borg și Edward Lawrenson (UK), The Woman Who Turned Into A Castle, de Kathrin Steinbacher (Austria, UK), The Sound, de Antony Petrou (Cipru), Happy End, de Jan Saska (Republica Cehă), Crocodile, de Kaspar Jancis (Estonia), Birds In The Earth, de Marja Helander (Finlanda, Norvegia), Balance, de Christoph și Wolfgang Lauenstein (Germania), Goldfish, de Yorgos Angelopoulos (Grecia), Sing, de Kristóf Deák (Ungaria), Community Gardens, de Vytautas Katkus (Lituania), Mask, de Stephen Quay și Timothy Quay (Polonia, UK), The Ideal Woman, de Margarida Leitão (Portugalia), Love on the Roof Of the World, de Jan Cvitkovič (Slovenia), Timecode, de Juanjo Giménez Peña (Spania) și Conte Anglais, de Daniel Marc Janes (UK).

“Sunt foarte fericit să pot arăta « Abandoned Goods » alături de opere ale colegilor mei europeni. Ne place faptul că reprezintă Marea Britanie într-un context foarte internațional. În același timp, trebuie subliniat faptul că filmul a fost regizat de un scoțian și o australiancă, a fost filmat parțial în Paris, și conține opere de artă aparținând unei artiste poloneze, unui canadian și ale unui irlandez. Așadar, la fel ca evenimentul organizat la ICR în nota caracteristică de competență, filmul servește să ne amintească faptul că cinematografia depinde de dialogul și cooperarea care transcend granițele” a declarat regizorul Edward Lawrenson, al cărui film va deschide programul serii.

„Propunerea de a organiza o seară de scurtmetraje a fost îmbrățișată cu entuziasm de colegii noștri europeni cărora le suntem recunoscători. Este minunat că împreună putem dezvolta proiecte culturale consistente, care să sprijine artiști europeni și să răspundă exigențelor publicului britanic”, a declarat Magda Stroe, coordonatorul activității ICR Londra.

Pentru mai multe detalii despre acest eveniment și programul de evenimente al ICR Londra :www.icr-london.co.uk şi https://www.facebook.com/ICRLondon.

