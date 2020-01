Sectorul 5: Fapte, nu vorbe/Primarul Florea îi dă viceprimarului Țigănuș paza școlilor, parcurilor și locurilor de joacă

153096 – 20012020 – După ce aruncat, prin Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” două milioane de lei pentru niște așa-zise spectacole în Parcul Sebastian, susținute în decembrie trecut, după ce a alocat alți 280.000 de euro pentru trei zile de paranghelii, tot în același parc, prilejuite de Mica Unire (24, 25 și 26 ianuarie 2020), cu stână, cârnați, fasole și mult alcool și după ce a dat salariaților din învățământ câte un pix Montegrappa, care costă în jur de 1.000 de lei, iar elevilor câte un pachet de dulciuri (oferit de firma fratelui vitreg al lui Marian Vanghelie), Primăria Sectorului 5 continuă risipa de bani publici.

Potrivit organizației PLUS Sector 5, paza școlilor, parcurilor și locurilor de joacă din Sectorul 5, în valoare de peste 10 milioane de euro, a fost oferită pe tavă viceprimarului PSD Marian Țigănuș.

”Societatea care a câștigat contractul se numește SC NICOMAR SCUT PROTECT SRL și a fost înființată în 2017, având zero cifră de afaceri și un singur salariat la momentul câștigării licitației publice Conform datelor de la Registrul Comerțului, firma a fost înființată în octombrie de Cliseru Daniel Ionuț și Cliseru Mariana Ruxandra, cu un capital social de 200 de lei și avea ca obiect de activitate principal “activități de protecție și gardă”. Administrator pe perioadă nedeterminată era Virgil Stoclasă. Toate părțile sociale ale firmei au fost cedate, în mai 2018, Constanței Vasile de 63 de ani, din Călărași. Prima conexiune între Marian Țigănuș și NICOMAR SCUT PROTECT este devoalată prin faptul că aceasta are că administrator pe Stoclasa Virgil, cel care este acționar și în firma EURO CLIS SECURITY. Firma EURO CLIS SECURITY (cu activitate suspendată temporar) este cea în care a lucrat, ca director general până în anul 2016 actualul viceprimar al sectorului 5, Marian Țigănuș, conform CV-ului publicat pe site-ul primăriei. A două conexiune între Marian Țigănuș și NICOMAR SCUT PROTECT este dată de faptul că sediul companiei EURO CLIS SECURITY (la care a fost Țigănuș director general) este în Str. GARDENIEI 1E – Bucureşti Sector 5. La aceeași adresa are un punct de lucru firma GETICA GUARD COMPANY SRL, cea la care asociat unic este CLISERU DANIEL-IONUȚ, anume persoana care a înființat firma câștigătoare NICOMAR SCUT PROTECT”. Sursa: PLUS Sector 5

