11 ani de la Hotărârea CIJ în cazul privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră, prima și unica extindere de jurisdicție suverană și drepturi suverane ale României după Marea Unire din 1918

153236 – 03022020 – Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 3 februarie 2020, a 11 ani de la finalizarea Procesului României în fața Curții Internaționale de Justiție de la Haga (CIJ), în cazul privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră. În urma acestui Proces, care s-a derulat pe durata a mai mult de patru ani, țării noastre i-au revenit aproape 80% din suprafața de platou continental și zonă economică exclusivă din bazinul de vest al Mării Negre aflată în dispută în fața CIJ, ceea ce reprezintă prima și unica extindere de jurisdicție suverană și drepturi suverane ale României după Marea Unire din 1918.

Pentru România, cea de a 100-a Hotărâre a CIJ din 3 februarie 2009 a reprezentat un succes diplomatic important, prin recunoașterea jurisdicției și a drepturilor suverane ale țării noastre cu privire la 9.700 kilometri pătrați de platou continental și zonă economică exclusivă în Marea Neagră, adică aproximativ 4% din suprafața țării noastre. În același timp, Hotărârea Curții, adoptată cu unanimitate, ceea ce a reprezentat o premieră în istoria CIJ, a devenit un punct de referință pentru soluționarea diferendelor internaționale pe cale pașnică în domeniul delimitărilor maritime, fiind citată consistent în jurisprudența CIJ și a altor instanțe internaționale, precum şi în doctrina dreptului internațional în materie.

,,Alături de colegii mei de echipă, formată preponderent din experți români, am demonstrat că munca realizată profesionist, perseverent, argument cu argument, are capacitatea să ne conducă eforturile la bun capăt și să producă rezultate cu impact național și internațional. Hotărârea dată de Curte a arătat, la rândul său, că România are oamenii și capacitatea să își susțină interesele cu fruntea sus, în cele mai înalte foruri internaționale și, în final, să aibă câștig de cauză. România a dovedit că are maturitatea și expertiza necesare în dreptul international al delimitărilor maritime, pe care suntem în continuare deschiși să o împărtășim și altor state”, a declarat cu acest prilej ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, fostul Agent al României în fața Curții Internaționale de Justiție (2004-2009), care a condus pledoariile României în acest caz.

Hotărârea Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga (CIJ) în cazul privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale diplomației române din ultimii ani, atât pentru România, cât și la nivel internațional. Prin intermediul Hotărârii, CIJ a clarificat o serie de aspecte importante pentru dreptul internațional al mării, devenind un reper important pentru delimitările maritime ulterioare.

Hotărârea CIJ a marcat o serie de premiere atât pentru țara noastră, cât și la nivel internațional, fiind prima hotărâre din istoria Curții Internaționale de Justiție pronunțată în unanimitate de cei 15 judecători, după peste 40 de ani în care acest diferend politic bilateral complex nu a putut fi soluționat prin negociere.

Echipa României în procesul de la Haga a fost condusă de actualul ministru de externe Bogdan Aurescu, în calitate de Agent al României în fața Curții Internaționale de Justiție, și a fost compusă din 20 de membri, dintre care 3 consilieri străini (ajutați de doi asistenți ai acestora), experți în domeniul dreptului internațional. Media de vârstă a diplomaților români implicați în acest proces a fost de doar 32 de ani. Componenta română a Echipei a elaborat pledoariile care au fost depuse și susținute atât în faza scrisă, cât și în cea orală a procesului și a susținut o parte importantă a pledoariilor în timpul etapei orale din luna septembrie 2008.

Infografic cu principalele repere ale Procesului de la Haga.

