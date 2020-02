Atenție mare la termenele de verificare a deocumentațiilor de achiziții publice!

153327 – 10022020 – Premierul demis, Ludovic Orban a anunţat că funcţionarii publici care nu respectă termenele de verificare a documentaţiilor de achiziţii publice pot fi sancţionaţi. El a declarat duminică într-o emisiune la B1 TV, că Guvernul a adoptat, în ultima şedinţă dinainte de a fi demis ca urmare a moţiunii de cenzură, o ordonanţă de urgenţă care simplifică procedurile de licitaţii, transmite Agerpres.

Printre măsurile prevăzute de acest act normativ se află avizarea tacită a documentaţiei de licitaţie, dacă Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice nu răspunde în termen de 15 zile solicitărilor, introducerea unor garanţii din partea agenţilor economici care contestă procedurile de achiziţie publică, înfiinţarea unor complete specializate la nivelul curţilor de apel, dar şi sancţiuni pentru funcţionarii sau magistraţii care tergiversează procedurile.

”Am adoptat o ordonanţă de urgenţă privitoare la simplificarea licitaţiilor, în care sunt mai multe etape: pregătirea documentaţiei reglementată, controlul ex ante, care este exercitat de Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice, pe care l-am limitat la 15 zile, iar în cazul în care în 15 zile nu este aprobată documentaţia sau nu sunt transmise observaţiile la documentaţii, practic se consideră documentaţia de licitaţie aprobată. Am stabilit termene limită privitoare la derularea procedurilor efective de licitaţie până la adjudecare, 20 de zile pe proceduri de licitaţie pe proiecte simple şi maxim 60 de zile proceduri de licitaţii în proiecte complexe. Am introdus să inhibăm contestaţiile, adică obligaţia de a depune o sumă de bani, iar, dacă ai pierdut contestaţia, pierzi banii. Nu îţi baţi tu joc de proiectele României contestând la nesfârşit fără niciun fel de motiv, numai că vrei tu să conteşti. De asemenea, am introdus înfiinţarea completelor specializate la nivelul curţilor de apel. De asemenea, am introdus sancţiuni pentru funcţionarii implicaţi în procedurile de licitaţii în cazul nerespectării termenelor şi inclusiv sancţiuni pentru magistraţi, de la avertisment până la alte sancţiuni”, a afirmat Orban.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter