În familie: Asociere București – Voluntari pentru achiziția de autobuze electrice

153377 – 13022020 – Primaria Capitalei a luat in ultimii ani masuri constante de modernizare a mijloacelor de transport in comun, astfel incat, in prezent, parcul auto STB a fost modernizat cu 400 de autobuze Euro 6, si, incepand de luna viitoare sosesc in Capitala, etapizat, 130 de autobuze hibrid Mercedes. Suntem in procedura avansata de licitatie pentru achizitia a 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice, 100 de tramvaie, se arata intr-un comunicat de presa.

”In anul 2016, la initiativa Primarului General, Gabriela Firea, a fost infiintata Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti- Ilfov (ADITPBI) pentru a oferi calatorilor din Bucuresti si Zona Metropolitana un transport in comun de calitate, la standarde europene.

Una dintre cele mai importante măsuri posibile datorită infiintarii ADITPBI a fost extinderea transportului public din București si in judetul Ilfov, prin crearea de linii regionale. Pe aceste linii circula preponderent autobuzele apartinand STB, dar si ale unor societati apartinand operatorilor din judetul Ilfov, respectiv STV SA – Voluntari si STCM Ecotrans Chitila.

Astfel, in prezent, in regiunea Regiunea București – Ilfov circula 1.191 de autobuze. Dintre acestea 1.110 autobuze aparțin operatorului STB SA și au norme de poluare Euro 6, Euro 4 și Euro 3, 75 autobuze aparțin operatorului STV SA – Voluntari și au norme de poluare Euro 5 și Euro 3 și 6 autobuze aparțin operatorului STCM Ecotrans Chitila, și au norme de poluare Euro 6.

În județul Ilfov funcționează 60 de linii regionale, care sunt operate cu 144 autobuze ale STB SA, 75 alte STV SA, și 6 STCM Ecotrans Chitila.

STB functioneaza pe 42 de linii, STV functioneaza pe 16 linii, STCM Ecotrans Chitila pe 2 linii.

Reamintim ca pana in anul 2018, pe traseele din Ilfov cetatenii circulau pe 21 de rute preorasenesti cu foste masini de marfa transformate in microbuze, improprii pentru un transport civilizat si in siguranta.

Precizam ca nici unul din traseele autobuzelor care apartin comunelor limitrofe Bucurestiului nu include centrul Capitalei, ci doar fac legatura, la intrarea in Bucuresti, cu alte mijloace de transport in comun care apartin STB.

Deci autobuzele cu norma de poluare Euro 3 care apartin UAT-urilor limitrofe nu ajung in centrul Capitalei, in zona ZACA. In ceea ce priveste parcul rulant al STB, subliniem ca, dupa finalizarea achizitiilor mijloacelor de transport in comun moderne, Euro 6, autobuzele cu norma de poluare Euro 3 vor fi retrase de pe trasee”, se mai arata in comunicat.

Proiect de colaborare pentru achizitia a 36 de autobuze electrice pentru Societatea de Transport Voluntari

”Mai mult decat atat, pentru a sprijini modernizarea parcului auto al Societatii de Transport Voluntari, Primaria Capitalei, in urmatoarea sedinta de consiliu, va supune votului CMGB un proiect de asociere a Municipiului București cu Orasul Voluntari, pentru aprobarea a doua acorduri de parteneriat necesare semnarii unor contracte de finantare aferente proiectelor depuse de Primaria Voluntari in cadrul POR 2014 – 2020, care vizeaza achizitia de autobuze electrice.

Subliniem totodata faptul ca acordurile de parteneriat nu implică contribuție financiară din partea Municipiului București, dar reprezintă o condiție esențială pentru contractarea proiectelor.

În total, cele două proiecte depuse prevăd achiziția a 36 autobuze electrice: 22 de capacitate medie (min. 66 locuri) și 14 de capacitate mică (min. 49 locuri).

Autobuzele electrice care vor fi achiziționate prin cele doua proiecte urmează a fi date în administrare, conform legii, operatorului regional SC Societatea de Transport Voluntari SA (STV), operator ce își desfășoară activitatea pe baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.

Proiectele depuse vor contribui la reducerea emisiilor de carbon și de alte gaze cu efect de seră provenite din transportul rutier motorizat, atât la nivelul orașului Voluntari cât și al Municipiului București, traseele având o porțiune considerabilă pe Șoseaua Colentina între Bucur Obor și Pasaj Colentina”.

