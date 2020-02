Marian Petrache, președintele CJ Ilfov: Avem nevoie urgentă de o reformă administrativă!

153249 – 04022020 – Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Marian Petrache, declară din nou că în România este “nevoie urgentă” de o reformă administrativă şi de scăderea taxelor pentru forţa de muncă.

“Din fericire, Ilfovul este singurul judeţ în care populaţia este în creştere. Dar Ilfovul nu e România. Iar România, dacă vrea să facă un pas esenţial, trebuie să oprească exodul. Oamenii pleacă pentru că vor un trai mai bun. Nu cred că cineva şi-ar părăsi ţara, familia sau prietenii dacă nu ar fi obligat de situaţie. Concluzia? Noi, oamenii politici, şi în mod special Guvernul României, trebuie să creştem calitatea vieţii. Asta înseamnă creşterea veniturilor, reducerea birocraţiei, reducerea cheltuielilor de administrare a statului. Avem nevoie urgentă de o reformă administrativă şi de scăderea taxelor pentru forţa de muncă. Oamenii politici care spun că nu se poate trebuie să plece. Se poate!”, a scris Petrache pe Facebook.

În opinia sa, Ilfovul are în prezent toate condiţiile pentru a avea o dezvoltare economică aşa cum n-a avut-o niciodată. “Are strategie de dezvoltare, are proiecte de superanvergură: apă-canal, planul pentru gestionarea deşeurilor, Măgurele Science Park şi Nodul Intermodal de la Moara Vlăsiei. Pentru toate am fost la Comisia Europeană să obţin finanţare din fonduri nerambursabile. Şi partenerii noştri ne-au dat acordul. Dar nu poţi să faci nimic fără oameni, fără o forţă de muncă bine calificată care să pună în aplicare proiectele despre care am vorbit. Nu înseamnă că am stat cu mâinile încrucişate. Lucrăm cu cele mai mari firme din judeţ pentru a ne axa pe învăţământul dual, unul bazat pe practică”, a adăugat Petrache.

