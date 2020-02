Misterul morților subite cauzate de virusul Wuhan/Cum funcționează virusul

153361– 17022020 – Medicii care lucrează pe frontul de luptă împotriva epidemiei de coronavirus Wuhan (COVID-19) au declarat, pentru Taiwan Times, că numeroşi pacienţi sunt reinfectaţi cu virus, şi, mai critic, acest lucru atrage după sine deseori decesul prin atac de cord survenit brusc, în unele cazuri.

”Este foarte posibil să vă infectaţi a doua oară. Unele persoane au fost recuperate după o infecţie iniţială din cauza unui răspuns bun al sistemului imunitar. Dar medicamentele pe care le folosesc dăunează ţesutului cardiac, iar la reinfectare starea lor se înrăutăţeşte, şi uneori mor subit în urma unui stop cardiac”, arată un mesaj transmis către Taiwan News de o rudă a unuia dintre medicii care locuiesc în Regatul Unit.

Sursa a mai spus că virusul poate produce o stare asimptomatică care durează până la 24 de zile. Această afirmaţie a fost făcută independent de mai multe surse, inclusiv de medicul pneumolog chinez Zhong Nanshan, care a spus că perioada medie de incubaţie este de trei zile, dar poate dura şi până la 24 de zile – mult peste cifra de 14 zile care s-a vehiculat în presă şi rapoarte medicale iniţiale.

De asemenea, sursa taiwanezilor a subliniat că există multe rezultate false negative, după testare – lucru menţionat chiar şi într-un articol al Epoch Times. ”Au fost cazuri pe care le-au găsit, scanarea CT arată că ambii plămâni sunt complet infectaţi, dar testul a ieşit negativ de patru ori. Al cincilea test a ieşit pozitiv” -Taiwan Times.

Conform Zerohedge, unul dintre modurile în care coronavirusul Wuhan atacă sistemul imunitar este printr-un ataşament asemănător cu HIV la globulele albe din sânge, care declanşează o eliberare de citokine, cunoscută şi sub numele de ”furtună de citokine” – un termen popularizat în timpul focarului gripal aviar cu H5N1 – o eliberare explozivă de citokine inflamatorii ce ”vizează diferite organe, generând adesea disfuncţionalitate şi în multe cazuri moartea”.

Furtuna de citokine apare în infecţii pulmonare severe, în care inflamaţia (locală) se răspândeşte în sistemul circulator devenind sistemică, producând sepsis sistemic – hipotensiune arterială persistentă, hiper sau hipotermie, leucocitoză sau leucopenie şi de multe ori trombocitopenie.

Pe lângă infecţiile pulmonare, furtuna de citokine este o consecinţă a infecţiilor severe în tractul gastrointestinal, urinar, sistemul nervos central, piele, spaţiile articulare şi alte zone ale corpului (Tisoncik, et al. Into the Eye of the Cytokine Storm) (2012).

Căi de infecţie

La SARS (sindrom respirator acut sever), un alt coronavirus înrudit cu acesta, cercetătorii au descoperit că unul dintre modurile în care boala se ataşează este printr-o enzimă cunoscută sub numele de ACE2, un „receptor funcţional” produs de mai multe organe (mucoasă orală şi nazală, faringe, plămân, stomac, intestin subţire, colon, piele, ganglioni limfatici, timus, măduvă osoasă, splină, ficat, rinichi şi creier).

ACE2 este, de asemenea, 0”prezent în abundenţă la om în epiteliile plămânului şi intestinului subţire, ceea ce ar putea oferi posibile căi de intrare pentru SARS-cov”, dar a fost observat şi „în celulele endoteliale venoase şi celulele musculare netede” – care ar include muşchiul inimii.

Acest lucru a generat speculaţii conform cărora asiaticii, care au concentraţii mai mari de ACE2 pot fi afectaţi într-o măsură mai mare decât europenii, care au concentraţii mai mici – şi sunt preponderent super- răspânditori, asimptomatici – un exemplu find persoana care a plecat cu virusul din Singapore şi a infectat 17 persoane din Marea Britanie până în Alpi.

Astfel că, în timp ce noi cercetări cu privire la virusul Wuhan sunt absolut necesare – ştim că acest coronavirus poate viza receptorii ACE2, care se găsesc în sistemul cardiovascular.

Materialele video filmate în China şi trecute peste cenzura Partidului Comunist chinez arată multe asemenea incidente în care persoane cad brusc, din senin, generând cazuri atât de bizare încât la începutul epidemiei jurnaliştii au respins filmările ca fiind falsuri.

Dacă virusul Wuhan poate reinfecta pacienţii şi provoca furtuna de citokine şi deces subit – tratarea infecţiei – despre care directorul agenţiei americane de sănătate publică, Dr. Robert Redfield spune că va deveni larg răspândită pe teritoriul Statelor Unite ”anul acesta sau anul următor”, înţelegerea modului în care operează este vitală.

Totuşi, din anumite motive necunoscute, China încă refuză să acorde oamenilor de știință americano accesul în țară, după mai mult de două luni de la explozia epidemică, relatează Epoch Times România.

