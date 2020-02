Se caută soluții ca alocațiile pentru copii să nu mai fie jucate la păcănele

153395 – 19022020 – Resursele publice destinate copiilor trebuie să ajungă chiar la aceștia. Este cunoscută realitatea conform căreia de alocațiile copiilor (mai) beneficiază și aparținătorii/părinții pentru cu totul alte cheltuieli decât cele necesare creșterii și dezvoltării copilului. Se mai joacă și la păcănele, spune într-o postare pe Facebook ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

”În Constituția României este garantat dreptul copilului de a primi alocație dar este la latitudinea autorităților să găsească cele mai bune soluții pentru ca banii chiar să adreseze nevoile copilului. Da, am ridicat în discuție ideea eficientizării sistemului actual; o soluție ar putea fi voucherele. Cu un sistem de excludere (gen alcool, tutun etc.), nu limitativ. Am putea gândi o legătură a sistemului de distribuție cu școala, ca să încurajăm părinții să vină mai des la școală. În alte state membre UE alocația de stat este fie condiționată de veniturile părinților (Slovenia, Italia), fie de numărul de copii din familie (Franța). Multe alte state acordă vouchere ca sprijin pentru grădiniță, pentru nou-născuți, pentru baby-sitting etc. Din toate aceste motive, personal, nu văd altă soluție de reglementare decât printr-o largă consultare publică pe care o voi lansa, la momentul oportun”, a precizat ministrul.

Multe dintre țările UE acorda alocatii în bani, alocații care cresc, de regulă, ca valoare începând cu al doilea copil, pentru a încuraja natalitatea. Acestora li se adaugă diverse beneficii care depind de scopul urmărit de autorități, de exemplu încurajarea educației.

Există varianta ca voucherele de care vorbește ministrul să aibă aceeași soartă ca tichetele de masă. Deși legea spune că nu pot fi folosite pentru a cumpăra alcool și țigări, realitatea e alta. La fel e și cu tichetele de vacanță pentru bugetari, care sunt tranzacționate peste tot, deși legea nu permite așa ceva.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter