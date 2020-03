ANCOM a adoptat planul de actiuni pentru anul 2020

153563 – 03032020 – Organizarea licitatiei pentru alocarea drepturilor de utilizare in benzile de frecventa destinate implementarii noilor tehnologii, contributia la transpunerea prevederilor Codului Comunicatiilor in legislatia nationala, continuarea implementarii prevederilor Legii Infrastructurii si implementarea masurilor de reglementare pentru serviciul universal postal sunt printre principalele prioritati ale ANCOM, conform planului sau de actiuni adoptat pentru anul 2020.

Spectrul de frecvente radio

In cursul acestui an, ANCOM isi propune sa definitiveze documentatia de licitatie pana la sfarsitul trimestrului III si sa organizeze procedura de selectie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz pentru furnizarea de retele publice si servicii de comunicatii electronice de banda larga in ultimul trimestru al anului.

Pentru a determina interesul pietei nationale de comunicatii electronice cu privire la achizitionarea unor drepturi de utilizare a frecventelor pentru furnizarea retelelor publice de tip MFCN in benzi milimetrice, Autoritatea va organiza o consultare a pietei.

Totodata, Autoritatea are in vedere actualizarea interfetelor radio RO-IR din Decizia nr. 311/2016 privind frecventele radio ori benzile de frecvente radio exceptate de la regimul de licentiere.

Pe langa masuratorile din cadrul planului anual de monitorizare privind supravegherea utilizarii eficiente a spectrului de frecvente, ANCOM va derula in acest an o campanie de evaluare a situatiilor de roaming involuntar in zonele de granita pentru a identifica localitatile cu risc de roaming pentru fiecare operator de telefonie mobila.

Codul Comunicatiilor

ANCOM si-a propus sa elaboreze un proiect de act normativ pentru transpunerea in dreptul national a Directivei privind instituirea Codului European al Comunicatiilor Electronice in vederea inaintarii acestuia spre adoptare in primul trimestru al acestui an.

Legea regimului infrastructurii nr. 159/2016

Pentru a continua implementarea prevederilor Legii Infrastructurii, ANCOM va stabili tarife orientative de acces la stalpii operatorilor de retea si va aproba conditiile de acces la infrastructura fizica dezvoltata de autoritatile publice locale.

De asemenea, in ce priveste normativele tehnice prevazute de Legea infrastructurii in sarcina ANCOM, a ministerului de resort si a Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei Publice, Autoritatea intentioneaza sa elaboreze si sa transmita institutiilor partenere o propunere tehnica, cu consultarea actorilor pietei de comunicatii.

Reglementari privind serviciile de comunicatii electronice

ANCOM va revizui in acest an piata de gros a serviciilor de acces la elemente de infrastructura si piata serviciilor de acces in banda larga. Un alt proiect care urmeaza a fi realizat priveste revizuirea regimului de autorizare generala privind furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice si modificarea deciziei ANCOM nr. 333/2013 privind colectarea de date statistice in domeniul comunicatiilor electronice.

Reglementari privind serviciile postale

In ceea ce priveste serviciul universal in domeniul serviciilor postale, Autoritatea are in plan implementarea masurilor de reglementare necesare in vederea stabilirii unor plafoane tarifare si a unor formule de control al modificarii tarifelor practicate de furnizorul de serviciu universal. Totodata, va fi actualizat Contractul-cadru si Regulile aplicabile serviciilor postale care intra in sfera serviciului universal. Pentru definirea ariei geografice acoperite de serviciile postale pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal, ANCOM va actualiza in 2020 lista cu localitatile aflate in conditii geografice exceptionale.

Totodata, ANCOM va actualiza regimul de autorizare generala privind furnizarea serviciilor postale si decizia privind colectarea de date statistice postale pentru a transpune la nivelul legislatiei secundare prevederile OG nr.27/2019.

Planul de actiuni al ANCOM pentru anul 2020, precum si raspunsul Autoritatii la propunerile primite in consultare publica pe marginea acestui proiect pot fi consultate aici.

