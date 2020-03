Biro Rozalia: România sprijină consolidarea cooperării și întărirea dialogului cu statele din regiune

153587 – 05032020 – Preşedintele Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Deputaţilor, Biro Rozalia-Ibolya, s- a aflat la Zagreb, în perioada 2-4 martie 2020, unde a participat la Conferința Interparlamentară privind Politica Externă și de Securitate Comună și Politica de Securitate și Apărare Comună (PESC/PSAC), organizată de Parlamentul Croației, ca parte a dimensiunii parlamentare, în cadrul Președinției croate a Consiliului Uniunii Europene.

Printre temele abordate pe parcursul acestei reuniuni au fost rolul global al UE, dimensiunea europeană de apărare, relațiile transatlantice, schimbările climatice și securitatea, amenințările hibride și provocările de securitate în regiune.

“Politica externă comună a UE în dimensiunea parlamentară trebuie să devină mai responsabilă și mai pragmatică. O întărire, o diversificare și eficientizare a politicii de apărare a UE înseamnă o autonomie a Europei, fapt care duce la creșterea rolului asumat- acela de actor global al Europei- rol extrem de important în contextul actual”- este concluzia Președintelui Comsiei pentru Politică Externă a Camerei Deputaților, Biro Rozalia-Ibolya.

În marja conferinței, Președintele Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, deputatul UDMR, Biro Rozalia-Ibolya, a avut o întrevedere cu delegația grupului politic al PPE, din care a făcut parte vicepreședintele formațiunii, David McAllister. În cadrul acestei întâlniri, la care a participat și Președintele Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului Croației, Miro Kovac, Biro Rozalia- Ibolya a apreciat inițiativa acestuia de a readuce în cadrul PESC/PSAC formatul unui document final – eliminat în ultimii ani, pentru a evita anumite disensiuni- și astfel, inițierea unui dialog pe marginea concluziilor enunțate. Au fost abordate teme de interes major, precum dosarul Turcia și criza din Libia. „Am convenit asupra faptului că stabilitatea, securitatea statelor din sudul Europei sunt de o importanță majoră pentru Uniunea Europeană, mai ales în acest moment în care aceste țări se află sub presiunea valului de migrație provocat de conflicte, violență și intabilitatea din Siria, Libia, Sahel și regiunea sub-sahariană. În acest context am subliniat importanța intensificării eforturilor, în termeni politici și de securitate, prin elaborarea unei strategii care să vizeze asigurarea securității în sudul Europei și promovarea valorilor și proceselor democratice. De asemenea, am convenit asupra faptului că pacea și stabilitatea durabilă a Libiei este o prioritate comună, care contribuie la stabilitatea întregii regiuni euro-mediteraneene și am subliniat necesitatea sprijinului deplin pentru eforturile ONU pentru găsirea unei soluții politice a crizei, în conformitate cu concluziile Conferinței de la Berlin. La finalul întrevederii am subliniat poziția României prin care își exprimă angajamentul total pentru întărirea rolului asumat de Uniunea Europeană pe scena internațională și pentru consolidarea strategiei comune de politică externă a forului comunitar”, a precizat Președintele Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Deputailor, Biro Rozalia-Ibolya.

La finalul reuniunii de la Zagreb au fost enunțate mai multe concluzii, între care, menținerea dialogului cu statele din Balcanii de Vest în vederea integrării rapide a acestora în Uniunea Europeană, un proiect foarte important. Statele din Balcanii de Vest reprezintă un important actor al asigurării stabilității în regiune, poziție subliniată și de Președintele Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Deputaților, Biro Rozalia-Ibolya. “Suntem convinși că diplomația parlamentară dispune de instrumente eficiente pentru susținerea relațiilor excelente dintre România și țările din vecinătatea estică și Balcanii de vest. Exprimăm întreaga deschidere pentru folosirea legăturilor dintre instituțiile noastre legislative, pentru susținerea cooperării dintre România și statele din regiune, în vederea intergrării în structurile europene ”, a precizat președintele Comisiei pentru Politică Externă.

Printre priorități, în strategia politicii externe și de apărare a UE se află relațiile Uniunii cu țările din Orientul Mijlociu, importanța contribuției misiunilor și operațiunilor civile și militare conduse de UE la pacea, securitatea și stabilitatea internațională, necesitatea ca UE să acționeze ca un jucător global, capabil să supravegheze simultan mai multe zone geografice. A fost subliniată importanța creșterii rolului de actor global al UE în politica internațională, eficientizarea politicilor de securitate și apărare, mai ales în acest moment în care Uniunea Europeană se confruntă cu o situație îngrijorătoare din cauza amenințării externe cu care se confruntă Grecia, prin concentrarea bruscă, masivă, externă, organizată și asimetrică a resortisanților străini la granițele sale terestre și maritime cu Turcia, care constituie frontierele de sud-est ale Uniunii Europene.

Președintele Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Deputaților, Biro Rozalia-Ibolya, a subliniat faptul că România sprijină consolidarea cooperării și întărirea dialogului cu statele din regiune, la nivel parlamentar, prin stabilirea mai multor contacte directe. De asemenea a apreciat faptul că, în structura programului Conferinței a fost inclusă o inițiativă prezentată în cadrul reuniunii PESC/PSAC, desfășurată la București, anul trecut, prin care femeile parlamentar, care activează în domeniile politică externă, securitate și apărare să aibă o dezbatere separată. Această inițiativă a fost materializată la Zagreb, prin organizarea, în marja Conferinței, a unei dezbateri intitulată “Rolul femeilor în procesul de siguranță și pace în Europa, “ în cadrul căreia au fost abordate și analizate prioritățile acestor structuri și provocările momentului.

