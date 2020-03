MNIR suspendă toate activitățile cu public

153681 – 11032020 – Având în vedere riscul de extindere a epidemiei virale cu Covid-19 și ca urmare a consultării dintre Ministerul Culturii și managerii instituțiilor subordonate, Muzeul Național de Istorie a României anunță că în perioada 10 martie – 22 martie 2020 se suspendă toate activitățile și evenimentele cu public organizate la nivelul fiecărei instituții.

Decizia vizează în special instituțiile de spectacole sau concerte, instituțiile muzeale, Biblioteca Națională a României și Centrele Culturale, ca urmare a măsurilor de prevenire a răspândirii noului virus COVD-19.

Măsura se va aplica până în data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire.

Taking into consideration the COVID-19 virus crisis, and the possibility of contracting it, as well as the consultation between the Department of Culture and the managers of the subordinate institutions, a decision has been taken to cease all activities with the public between the 10th and 22nd of March 2020.

This decision is addressed especially to institutions which host various concerts or shows, musical and museal institutions, the National Library of Romania and all Cultural Centers, as a measure of preventing the further spread of this new virus. These extraordinary measures shall be applied until the 22nd of March, with the further possibility of extension.

