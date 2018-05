Continua lucrarile de reconstructie a patinoarului Mihai Flamaropol

146483 – 29052018 – Primaria Capitalei continua lucrarile de reconstructie si modernizare a patinoarului Mihai Flamaropol din cadrul Complexului Sportiv Lia Manoliu. Acestea au inceput in martie 2017, iar pana in acest moment au fost executate aproximativ 25 la suta din totalul contractului.

Noul patinoar va avea o capacitate de 3.100 de locuri si se va adresa atat sportivilor de performanta, cat si publicului consumator de sport pe gheata.

Constructia, cu o suprafata desfasurata de aproximativ 9.500 mp, va avea dubla functiune: patinoar si centru sportiv si de agrement.

In cadrul centrului sportiv si de agrement vor exista spatii pentru exercitii fizice “clasice “(bazin inot, wellness, sala de baschet, sali fitness, aerobic), dar si pentru disciplinele de sport urban (skateboarding, skating, byking, escalada). De asemenea, sunt prevazute si spatii comerciale dedicate sporturilor (magazin echipament sportiv) si gastronomie (cafenea si restaurant). Facilitatile oferite de Centrul Sportiv si de Agrement vor atrage publicul de toate varstele sa practice sportul. Mai mult, prin inchirierea acestor spatii va exista un suport material in vederea sustinerii cheltuielilor pentru functionarea patinoarului.

In cadrul proiectului, sunt prevazute 122 locuri de parcare, atat pentru public, cat si pentru sportivi, respectand astfel cerintele de omologare ale Federatiilor internationale de hochei, patinaj etc, precum si normele de urbanism existente. Astfel, vor exista 2 locuri de parcare dedicate autocarelor sportivilor, locuri pentru oficiali, pentru spectatori, dar si locuri speciale pentru persoanele cu dizabilitati.

In cadrul proiectului se vor amenaja peste 14.000 de mp de spatii verzi atat la sol cat si pe acoperisul cladirii, care va fi pietonal. Tot pe acoperis va fi amenajat un spatiu destinat practicantilor sporturilor pe role, skate sau bicicleta. Pe timpul iernii, suprafata va putea fi amenajata ca snow park, in acest scop fiind prevazuta amplasarea unui tun de zapada in varful pantei principale.

Suprafata spatiilor comerciale si a spatiilor cu destinatie de bar si cafenea din incinta centrului sportiv si de agrement este de aproximativ 5,5% din suprafata totala a constructiei.

Valoarea contractului de servicii de proiectare si lucrari de constructii este de 99.935.947,53 lei exclusiv TVA. Contractul a fost atribuit asocierii Astaldi-UTI.

Patinoarul Mihai Flamaropol a fost construit in anul 1952, fiind amplasat in Parcul National al Municipiului Bucuresti. Vechea constructie, aflata intr-o stare avansata de degradare, a fost demolata, iar in luna martie 2017 au inceput lucrarile pentru contructia noului patinoar si a spatiilor adiacente.